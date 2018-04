Vánoce ve zdraví: rady, jak se nepřejídat a neskončit v nemocnici

Kdybychom se chystali na Vánoce jako naši předkové, neměli bychom šanci obalovat se v tomto čase tukem a nepolykali bychom pastilky na podrážděný žaludek. Oni si totiž různé dobroty odpírali několik týdnů dopředu a schraňovali si je právě na svátky. Stranou odkládali oříšky, med, houby - proto ten předvánoční půst, který trval ještě přes Štědrý den.

Večeřela se polévka a kapr, ale byl to jiný kapr, než jakého známe dnes - rybu tehdy nesoukali do trojobalu, nezajídali ji bramborovým salátem s majonézou. Na Boží hod se vařila čočka, až šestadvacátého byl stůl bohatěji obložený, ale nečekejte žádné kalorické orgie. Jedlo se hodně ovoce, krocan, který má dietní maso, malé kousky cukroví a vánočka.

Takové Vánoce vám i dnes odkývá každý expert na výživu. "Je to přirozené stravování. Ne jako dnes, když si lidé pořizují na Vánoce podivnou únorovou stravu, tedy klobásy a vepřové, vánočky si mažou máslem a cukroví pojídají od rána do večera," říká lékařka Kateřina Cajthamlová, specialistka na zdravé stravování.

My jsme si vánoční jídelníček hodně přizpůsobili – místo ořechů a ovoce pojídáme mastnou kachnu s knedlíky, vinnou klobásu, chlebíčky s majonézou a "pár kousků" cukroví v naší řeči znamená osm druhů. Tolik jsme jich v průměru napekli loni, v domácnostech na jižní Moravě dokonce jedenáct, jak spočítala firma Unilever při svém průzkumu.

Pět rad, jak překonat nástrahy obžerství 1. MALÉ HŘÍCHY POVOLENY

Když se budete stresovat tím, že nesmíte ani jeden perníček, stejně si ho dáte. Navrch dva chlebíčky s majonézou a najednou propadnete pocitu, že už je to jedno, a sníte půlku vánočky. Nebo hrozí opačný extrém: budete se užírat, že nic z prostřeného stolu nesmíte, v koutě spolykáte bílý jogurt, ale na náladě vám to nepřidá. To je lepší dát si pár kousků něčeho zakázaného a být v pohodě. Nebojte, na kilech se tenhle malý hřích neprojeví. 2. CHOVEJTE SE ÚSPORNĚ

Povolili jste si pár kilojoulů navíc, tak s nimi nakládejte opatrně. Brambůrky, tučné oříšky a svařené víno můžete mít kdykoliv v roce, teď si dopřejte něco opravdu vánočního. 3. NEHLTAT, VYCHUTNÁVAT

Tahle rada platí víc než kdykoliv jindy. Když zhltnete jídlo v restauraci, pravděpodobně vám na talíř nepřihodí další kus masa. Vánoční tabule bývají přeplněné a tady je třeba být opatrní. Jezte pomalu, jídlo si vychutnávejte, zabráníte tím automatickému chování, kdy si přidáte, aniž byste ještě měli hlad. 4. PŘED OSLAVOU SE NAJEZTE

Čeká vás rodinná akce, kde se stoly budou prohýbat. Nevyhnete se tomu, tak zkuste aspoň malý trik: než odejdete z domu, dejte si kousek něčeho menšího, po čem vám brzy nevyhládne. Vyhnete se tak situaci, že s kručícím žaludkem neodoláte všem těm nástrahám. 5. NETRESTEJTE SE

Snědli jste toho víc, než jste si povolili. Nemá smysl se tím trápit a strachovat se o pracně shozená kila. Když dodržujete správný režim měsíc nebo ještě déle, jeden dva dny přejídání vaše úsilí nezmaří.

Přitom nemluvíme pouze o třech dnech přejídání, v mnoha domácnostech se hoduje celý advent až do Tří králů. "Konec roku je navíc obdobím účetních uzávěrek, lidé jsou unavení a u televize dojídají deficit celého roku. Začnou se na to těšit už od podzimu. Dnešní konzumní podoba Vánoc tomu přispívá, obchodníci dělají všechno pro to, abychom ve vánoční atmosféře žili čtvrt roku. Já osobně jsem si první informace o Vánocích všimla už v září," podotýká Kateřina Cajthamlová. Jenže zatímco tři dny přejídání vám zas tolik neublíží (pokud vás nechytne žlučník), za čtvrt roku se už postava dokáže výrazně proměnit - a není to k lepšímu.

Vánoce na vzduchu

Ještě v něčem jsou svátky jiné než dřív. Naši předkové je trávili v pohybu. Několikrát vyrazili do kostela - v mrazu, sníh si museli odházet lopatou. My většinou sedíme na gauči a jediným sportem je cesta k ledničce a pohyb palce po ovladači.

Podle doktorky Cajthamlové je to především kvůli tomu, že se vytratil náboženský obsah Vánoc. Mnoho lidí ignoruje tradice, nemají svátky spojené s návštěvami kostela, chtějí být doma, nejlépe u televize. A cpát do sebe enormní dávky jídla - v tom jsme ostatně přeborníky v celé Evropě.

"Před pár lety se mi to vymstilo, kvůli přejídání jsem na Vánoce porodila, přestože jsem měla termín až v polovině ledna," vypráví Hanka z Prahy. Na první svátek vánoční poobědvala husu, k tomu si neodepřela další vánoční dobroty a z množství jídla se jí udělalo špatně. "Husa s miminem se už do břicha nevešly, tak dítě muselo ven," směje se Hanka, "taky jsem si od té doby dávala pozor, a když byly děti malé, snažili jsme se s nimi co nejvíc času přes Vánoce trávit venku. Ještě když bylo dceři osmnáct, vyžadovala, abychom šli na Štědrý den krmit zvířátka." Pohyb je nejlepší obrana proti tomu, abyste se přes Vánoce cítili jako nafouknutý balón. Běžte ven, třeba jen na procházku.

Se žlučníkem na pohotovost

Jídlo si neodpíráme, přestože každý druhý Čech má problémy s nadváhou nebo je přímo obézní. S tím souvisejí i různé zdravotní komplikace, kterými trpíme proto, že nezdravě (a hodně) jíme. Právě na Vánoce však nehrozí jen to, že se od svátečně prostřeného stolu odvalíte s funěním. Můžete si způsobit vážnější problémy. Lékaři, kteří tráví svátky na pohotovostech, tam nebývají zbytečně.

"Běžnými návštěvníky jsou lidé se žlučníkovými kameny a kolikami, které vzniknou po nedietních jídlech. Horší situace nastane, když jídlo s velkým obsahem tuků vyprovokuje žlučníkový záchvat, který je dále komplikován akutním zánětem slinivky. Pacient pak musí zůstat v nemocnici," upozorňuje internista Jan Kábrt z pražské kliniky Program H plus.

Z množství jídla si můžete také "pokazit" žaludek, zvlášť když do sebe začnete nezdravé jídlo házet už od rána a pokračujete až do večera. "Projevit se mohou problémy se slinivkou břišní, u diabetiků nadměrné množství jídla zhoršuje hodnotu cukru v krvi," doplňuje lékařka a odbornice na hubnutí Cajthamlová.

Český ramadán

Pokud se snažíte jíst zdravě a nechcete udělat na Vánoce výjimku, porušte bez výčitek svědomí zavedené tradice. Ono se nic nestane, když nebude na štědrovečerní tabuli zrovna kapr. "Méně kalorické sladkovodní ryby jsou především candát, pstruh nebo štika. Mají příznivější poměr obsahu bílkovin k tukům," radí internista Jan Kábrt.

Hůř asi pochodíte u rodičů, ke kterým jezdíte pravidelně na husu. A taky na vosí hnízda od maminky, která teď nemůže pochopit, že neochutnáte. Anebo se vám nechce vysvětlovat, nacpete se a pak zápasíte s výčitkami svědomí. Nic si z toho nedělejte, krátkodobé povolení režimu z vás tlouštíka neudělá, zvlášť když se k němu zase brzy vrátíte. "Jeden den přejídání dosavadní úsilí nezmaří," uklidňuje Iva Málková, zakladatelka organizace STOB, která pomáhá lidem s hubnutím.

Dejte si však pozor na půst, který někteří lidé chápou tak, že celý Štědrý den nejedí a večer se nabouchají k prasknutí. "Omezení kalorického příjmu nevadí. Nemůže to však být jakýsi český 'ramadán', tedy konzumace jídel jednou denně," potvrzuje Jan Kábrt.

Pokud máte potřebu očistit tělo od nezdravého jídla, pijte zelený čaj. Vyhněte se alkoholu. Udělejte si zeleninový salát. A běžte ven.