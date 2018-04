Vakcíny proti chřipce seženu, mírnil Julínek obavy

"Pokud jde o vakcínu pro důchodce a lidi v sociálních ústavech, garantuji, že to bude vyřešeno," prohlásil ministr Julínek v úterý před polednem.

Na otázky iDNES.cz, zda jako ministr zdravotnictví může lidem jednoznačně slíbit, že bude vakcíny dost, Julínek souhlasně přikyvoval. "Ano, ano, vakcína pro běžné očkování je zajištěna, a o ty domovy důchodců bojujeme, ale já dávám záruku, že to seženu," řekl doslova.

Dodal, že o dodávce vakcín právě v těchto hodinách usilovně jedná. "Je to velmi nesnadné, jsem pod velkým časovým tlakem a právními problémy," řekl iDNES.cz.

Julínek: Dvě sabotáže exministra Ratha

Podle Julínka se v této věci dopustil dvojí sabotáže jeho předchůdce David Rath. Mimochodem, tito dva pánové se do sebe pouštějí takřka každý den od chvíle, kdy si vyměnili na ministerstvu svá křesla.

První sabotáž prý spočívala v tom, že Rath vydal takové předpisy, které komplikovaly očkování proti chřipce. A druhou sabotáž vidí Julínek konkrétně v očkování v sociálních ústavech a domovech důchodců. Spočívá podle něj v tom, že jeho předchůdce David Rath zrušil výběrové řízení na dodávku 65 tisíc dávek vakcíny.

"Děláme všechny kroky pro to, abychom vypsali nové výběrové řízení a mezitím vakcínu zajistili. A to tak, aby nebyla pro tuto skupinu obyvatel nedostupná," vysvětloval Tomáš Julínek s tím, že se mu takto zřejmě Rath mstil.

"Já vůbec nechápu, proč zrušil toto výběrové řízení a proč vytvořil tuto krizovou situaci. Já si dokážu představit jenom slovo sabotáž, aby tak vytvořil problémy následujícímu ministrovi," tvrdil nový šéf resortu zdravotnictví.

Podle něj měla zakázka hodnotu pouhých sedm milionů korun. "Taková částka nehraje ve státním rozpočtu žádnou roli. Jestli chtěl pan doktor šetřit na důchodcích, no tak potěš pánbů," sdělil Julínek.

Rath: Julínek by se mohl dostat do vězení

Podle Davida Ratha si Julínek říká o trestní oznámení. Sociálně demokratický exministr je přesvědčen, že jeho nástupce nemá právo vypisovat výběrové řízení na nákup vakcín.

"Když jsem zrušil dřívější tendr kvůli předražení zakázky, okamžitě jsem vypsal nové výběrové řízení. Pokud tedy chce pan Julínek dělat novou zakázku, mrhá penězi, za což by si mohl vykoledovat trestní oznámení, stíhání a nakonec odsouzení. Mohl by se dostat do vězení, " prohlásil Rath.

Zároveň odmítl, že by se dopustil jakékoli sabotáže. "Žádné ohrožení důchodců, o kterém mluvil ministr Julínek, nehrozilo. Zařídil jsem to tak, že do poloviny listopadu by byly vakcíny k dispozici, což by pohodlně stačilo," řekl bývalý ministr iDNES.cz.