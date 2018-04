Vakcína proti nádoru dělohy bude v Česku příští rok

ČTĚTE TAKÉ:

V Česku by mohlo být ročně očkováno čtyřicet tisíc čtrnáctiletých dívek. Není však jasné, kdo by plošné očkování hradil. Pokud by bylo zavedeno, musel by ho platit stát nebo zdravotní pojišťovny.

Dvořák soudí, že něco takového se v Česku nestane. "Neviděli jsme jedinou analýzu, která by prokázala, že by se to finančně vyplatilo," řekl. Neslyšel ani, že by v některé zemi o plošném očkování proti rakovině hrdla děložního uvažovali.

Vůbec první vakcína proti tomuto typu rakoviny chrání proti dvěma typům virů, jež způsobují 70 procent všech případů nemoci. Screening by tedy podle Dvořáka musel pokračovat, aby i u očkovaných včas odhalil onemocnění způsobená jiným typem viru.

Cenu vakcíny v Česku Dvořák odhaduje na několik tisíc korun a svým pacientkám ji doporučí. "Vakcína bude skvělá pro jednotlivou ženu, aby si ji koupila, aby si snížila o 70 procent riziko rakoviny či stádií rakovině předcházejících," řekl.

Očkování by podle Dvořáka měly dívky podstoupit při dosažení 15 let. Podle výrobce však mohou být očkovány dívky už od devíti a ženy až do 26 let. V USA vyjde série tří dávek (nutných pro úplnou ochranu) od 300 do 500 dolarů.

Rakovinu děložního hrdla způsobuje takzvaný human papillomavirus (HPV), který se přenáší zejména pohlavním stykem. V Česku je výskyt tohoto typu rakoviny dvakrát až třikrát vyšší než v ostatních zemích Evropské unie.

Některým z gynekologických nádorů trpí 21 Češek ze sta tisíc, průměr v EU je 9,3 případu na sto tisíc. Ročně rakovinou děložního hrdla onemocní přibližně 1100 Češek a 500 jich zemře.

