Vadí alkohol i tučné jídlo

Příklad? Třeba pivo ­ zatímco močové ústrojí nejspíše poděkuje za slušné propláchnutí nápojem plným minerálů, žaludku to bude jedno a slinivka jen povzdechne nad další dávkou alkoholu. Pestrý je bohužel také výčet trablů, které lidskému trávicímu systému hrozí. Dobrá zpráva však zní: mnohým z nich se dá vyhnout, a když už se to nepovede, díky novým vyšetřovacím metodám a šetrnějším lékům stoupá naděje, že se člověk většiny potíží zbaví nebo je alespoň zkrotí na únosnou míru. Co všechno vlastně trávicí soustavě škodí? "Alkohol, kouření a nezdravá, příliš tučná strava," vysvětluje gastroenterolog Jan Martínek z pražského IKEM.Strašákem číslo jedna jsou také u této orgánové soustavy zhoubné nádory. A nejde jen o stále zná- mější kolorektální karcinom, ale též o rakovinu žaludku či jícnu. Příčina? Přijde na to, o který orgán jde ­ u jícnu se může vyvinout postupně, pokud někoho vytrvale pálí žáha a kyselé šťávy působí na jeho sliznici. Z rakoviny žaludku je podezřelý Helicobacter pylori. A za kolorektální karcinom může zřejmě mimo jiné nedostatek vlákniny ve stravě v kombinaci s genovou zátěží. "Každý, komu je více než padesát, by proto měl jít na vyšetření okultního neboli skrytého krvácení," apeluje gastroenterolog Jan Martínek. Vyšetření nijak nebolí ­ člověk dostane u praktického lékaře testovací set, na který sám doma nanese vzorek stolice a opět odnese k lékaři, který jej nechá prozkoumat v příslušné laboratoři.Asi nejznámějším onemocněním trávicí soustavy jsou vředy, nyní však počet nemocných rapidně klesá, na rozdíl od lidí s refluxní chorobou jícnu. Mimochodem, lékaři ani zdaleka nepovažují vředovou chorobu za takové utrpení ­ díky novým lékům lze většině lidí záhy ulevit, a ti tak nemusí zůstávat doma, či dokonce v nemocnici. Navíc bakterie Helicobacter pylori, původce vředů, nezpůsobuje ani zdaleka vředy všem, kdo ji v těle nosí ­ u nás je to asi polovina populace. Jen u pěti procent z nich se však vředy skutečně objeví, ještě menšímu procentu hrozí kvůli helicobacteru rakovina. Většina infikovaných však podle Martínka se svou bakterií žije bez nejmenších problémů. "Není dobré se ji snažit úplně vymýtit, protože rakovina hrozí jen někomu, a pokud se u všech léčí bakterie antibiotiky, hrozí vznik rezistence vůči nim," dodává Martínek. Smysl to podle něj má jen u lidí, kteří již vředy trpí. Existují i další, již méně běžné choroby trávicí soustavy, jako jsou zánětlivé střevní choroby. A pak choroby, které si ne každý spojí s trávením, ale ony s ním souvisí ­ například zánět slinivky neboli pankreatitida. Ta chronická je velmi bolestivým účtem za léta pití alkoholu, který způsobuje rovněž cirhózu jater. Kouření zase třikrát zvyšuje riziko, že člověka postihne rakovina slinivky.A co občasné problémy s trávením, které čas od času skolí každého? Za těmi skutečně pouze občasnými bývá většinou nějaká dietní chyba, pokud však někdo nemá závažné problémy, ale necítí se například kvůli nadýmání dobře, měl by se nechat vyšetřit. "Průjem či zácpa mohou mít tisíce příčin," nadsazuje gastroenterolog Martínek. Varuje však před tím, aby lidé při zácpě automaticky sahali po projímadlech, protože tak se potíží nezbaví, naopak, dostanou se do začarovaného kruhu.