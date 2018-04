V období chřipek není dobré držet diety

Tým odborníků z univerzity v Michiganu prováděl pokusy s myšmi a zjistil, že ty, které byly drženy na dietní stravě, měly větší problémy vypořádat se infekcí než myši, které byly krmeny normálně. Z jejich studie, jež byla uveřejněna v Journal of Nutrition, vyplývá, že přestože myši s nízkokalorickou dietou dostávaly adekvátní množství vitaminů a minerálů, jejich těla nebyla schopna produkovat dostatečné množství T-lymfocytů, tedy buněk, které se podílejí na aktivním odbourání cizorodých látek v těle a bojují s infekcí.

Myši, které konzumovaly 40 procent kalorií, měly oproti skupině, jež měla normální stravu, nejen větší pravděpodobnost, že je virus zabije, ale potřebovaly také více času na zotavení, ztratily více na váze a objevily se u nich další příznaky špatného zdraví.

"Naše výzkumy ukázaly, že tělo, které je připraveno bojovat s virem, se také rychleji zotaví a má to na něj méně závažné dopady, než když má omezený příjem kalorií," uvedla spoluautorka studie Elizabeth Gardnerová. Dokonce i lidé, kteří se nechali očkovat proti chřipce, by se měli vyvarovat diet, dokud nepřijdou teplejší měsíce, radí američtí odborníci.

Vědci ovšem upozorňují, že závěry jejich studie by lidé neměli brát jako výmluvu pro to, že by se celý rok vyhýbali dietě. Měli by věnovat kontrole své váhy zostřenou pozornost v osmi měsících roku, kdy nemají chřipky tak ničivý dopad. Vždy by měl v takových případech převážit zdravý rozum.