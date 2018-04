V módě je subutex, náhražka heroinu

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti odhaduje, že může jít až o 4300 lidí. Nejhůř si vede Praha, kde se počet 2700 závislých na subutexu téměř vyrovnává 2900 uživatelům heroinu. Ve Středočeském kraji subutex užívá dokonce dvakrát více lidí než heroin, celkem 800 oproti 400.

Recept na drogu

Podle vedoucího monitorovacího centra Viktora Mravčíka problém spočívá v nedostatečné kontrole vydávání tablet, které se snadno dostávají na černý trh. Recept na subutex může napsat kterýkoli lékař bez ohledu na specializaci. Přestože mají lékaři ze zákona povinnost hlásit vydání léku, v praxi se tak prý neděje.

Zprůhlednit vydávání receptů na subutex by měl internetový registr, který v současnosti spouští Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). "Od registru si slibujeme přesnější informace o počtu uživatelů subutexu, dosud v tom vládne velký zmatek," řekl Mravčík.

Přesná čísla lze prozatím zjistit jen o lidech, kteří užívají subutex ve specializovaných centrech. V Česku je jich 14 včetně dvou vězeňských v Praze - Pankráci a Příbrami. Počet léčených v substitučních centrech přitom stále roste. V roce 2006 se v nich léčilo 949 lidí, z toho 375 subutexem, další metadonem. Loni se v deseti centrech léčilo pomocí subutexu 233 lidí a předloni v tehdy devíti centrech 347 pacientů.

Spočítat lidi, kteří si pro subutex chodí k lékařům a do lékáren, však zatím není možné. Z údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) o distribuci tablet monitorovací středisko pro drogy odhadlo počet uživatelů subutexu na zhruba 3120 lidí. "Ten odhad je ale naprosto minimální, nelze přesně zjistit poměr lidí, kteří si lék obstarávají pro svou potřebu a kteří jej prodávají dál na černém trhu," dodal Mravčík.

300 až 1000 Kč

K číslu 4300 problémových uživatelů subutexu došli odborníci tak, že započítali výsledky průzkumů kontaktních center a některých zdravotnicích středisek. Například loni bylo v kontaktu s pracovníky center 2890 uživatelů subutexu získaného bez lékařského předpisu. Osmimiligramovou tabletu subutexu lze na ulici koupit za 300 až 1000 korun.

Odhaduje se přitom, že průměrná denní dávka činí šest miligramů a aplikuje se nejčastěji obden. Při léčbě se subutex podává ústně, narkomani zneužívající subutex ale látku rozpouštějí a píchají si ji do žil.

Kromě online registru, který by měl přinést více informací o užívání subutexu, by mohlo pomoci i zavedení nového léku Suboxone. Díky jeho složení by nemělo být tak jednoduché tabletu rozpustit a užít ji injekčně. Odborníci usilují také o uvedení metadonu ve formě hustého sirupu do lékáren.

Podle aktuální výroční zprávy monitorovacího střediska pro drogy je v ČR celkem 30.200 problémových uživatelů drog. Nejrozšířenější drogou je pervitin, který užívá zhruba 19.700 lidí. Na opiátech je závislých 10.500 osob, z toho 6200 na heroinu a 4300 na subutexu. V posledních letech vzrůstá počet uživatelů subutexu a klesá počet závislých na heroinu.