V létě bychom měli jíst banány a těstoviny

Vránová upozornila na to, že v létě, a to i v chladnějších dnech, by lidé měli hodně pít. "Nezbytností je jeden a půl litru tekutin, v horkém dni, kdy se lidé potí, až tři litry, a při sportování i pět litrů. S nedostatkem tekutin souvisejí křeče v lýtkách, je to tím, že tělu chybějí ionty. Rychlá pomoc je napít se vody a sníst trochu sušených meruněk a banánů, aby se doplnil vápník a hořčík.

Nápoje je vhodné ředit. Ženy někdy nemají pocit žízně a stejně jako děti by se měly k pití nutit. Ženský pot obsahuje hodně draslíku, který je důležitý pro činnost srdce, ten je třeba při velkém pocení dodat, a to opět meruňkami a banány.

Kuřáci mají trojnásobnou spotřebu vitamínu C, měli by tedy jíst více ovoce.

A dobrá rada na závěr - vitamín B v potu odpuzuje hmyz, a tak před výletem do přírody je vhodné sníst třeba plátek chleba s drožďovou pomazánkou.