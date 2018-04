V klientele posiloven mírně převažují ženy

Právě ženy mírně převažují v klientele fitness-center. "Naše centra navštíví denně přibližně dva až dva a půl tisíce lidí. Třeba v létě jich ale cvičí méně," říká Tomáš Fosenbauer, výkonný ředitel centra Factory Pro. "Každý rok narůstá počet lidí tak o15 až 20 procent."

Fosenbauer odhaduje, že fitness-centra budou čelit ještě většímu náporu zákazníků. "Je jen dobře, že ženy cvičí. Aspoň se o sebe starají," míní Radka Hanáková, někdejší mistryně světa v aerobiku.

Nabídku řídí trendy

Jaké typy žen chodí cvičit? Mladé dívky toužící po krásné postavě? Maminky? "Všechny a ve všech věkových kategoriích. Máme programy i pro děti i pro seniory," říká Hanáková.

Kdo si chce v Praze zacvičit, může si vybrat z rozsáhlé škály fitness-center - od malých až po obrovská.

Tělo si můžete namáhat při aerobiku ve vodě, tanečních hodinách, speciálních posilovacích cvičeních nebo třeba při spinningu...

"Když jsme začínali v roce 1999, cvičil se aerobik a tím se více méně končilo. Teď je programů několik desítek. Nabídka se mění podle celosvětových trendů," říká Fosenbauer.

Pokročilejší sportovkyně se občas překonávají při různých maratonech. "Pokud se to nedělá často, tak proč ne. Ale naplno cvičit tak dlouho v kuse rozhodně není zdravé," míní Hanáková.

Naopak úplným začátečnicím by doporučila jógu či spinning. "A pokud někdo nemá ani fyzickou kondici, je potřeba to říct instruktorovi a ten už poradí."

Kamarádka je motivací

Na internetových stránkách některých fitness-center si můžete najít vizitky jednotlivých instruktorů. "Převažují mezi nimi ženy, ale muži to mají jednodušší. Klientky jdou na něco zvláštního, před chlapem se i víc snaží," říká Hanáková.

Pomoci vám může i osobní trenér. Ale to už je nákladnější záležitost než pár desítek korun vynaložených za hodinu cvičení bez něj.

Některá centra nabízejí i hodiny pro matky nebo dětský koutek, kde mohou ženy po dobu cvičení zanechat své ratolesti, v některých případech pod odborným dohledem.

Často ženy chodí cvičit s kamarádkami. A nejen proto, aby si spolu popovídaly, když na to jindy nenajdou čas. "Sama bych se ke cvičení asi nedonutila," říká Veronika Drábková.

"Ženy potřebují někoho, kdo jim bude přesně říkat, co mají dělat. Na aerobik chodí většinou právě proto, že je to davové cvičení. Říkají si, že když to vydržela ta vedle, vydržím to i já," potvrzuje instruktorka Iveta Antropiusová.