V Česku má vzniknout síť center pro léčbu rakoviny

V nich budou pod jednou střechou nejlepší lékaři, špičkové přístroje a léky na konkrétní onemocnění rakovinou.

Pacienti už nebudou muset cestovat na vyšetření do jedné nemocnice, na rozbory do druhé a na léčení zase úplně jinam. Po vzniku sítě center volají už dlouhou dobu onkologičtí lékaři.

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek navíc slibuje: Síť by měla začít fungovat v rámci nové úhradové vyhlášky, tedy k 1. lednu 2007.

Podle šéfa České onkologické společnosti Jiřího Vorlíčka je totiž soustředění léčby nádorů do center výhodné jak ekonomicky, tak hlavně pro pacienty.

"Kdo léčí zhoubné nádory častěji, léčí je lépe. Rakovinu u nás léčí všech dvě stě nemocnic. Úroveň pracovišť se ale výrazně liší, v některých mají pacienti výrazně vyšší šance přežít," řekl Vorlíček.

Lidé by tak nyní měli mít jistotu, že když u nich lékař objeví některý druh nádoru, pošle je rovnou do některého z center. Nehrozí tak, že by byl léčen na pracovišti, které má například jen dva druhy přístrojů k léčení a nedostatek peněz na léky.

Ministr Julínek navíc tvrdí, že jejich vznik je v plánech už dávno. "Síť onkocenter musí vzniknout ve spolupráci ministerstva a pojišťoven. Ne tedy, jak zamýšlel ministr Rath, že natvrdo nadiktuje, kde by měla vzniknout. Víme, jak by to mělo fungovat, příprava se tím urychlí," tvrdí Julínek.

"Léčba je účinnější, ale i dražší"

"Hlavně v onkologii jde léčba stále dopředu. Dnes už jsou natolik dobré léky, že když přijde pacient včas, často ho dokážeme uzdravit," uvedl Jiří Vorlíček.

Podle jeho slov však jde s kvalitou léčby nahoru i cena za léky a za přístroje. Léčba těmi nejlepšími léky se může u jednoho pacienta za rok vyšplhat až na milion korun.

"Proto je nezbytné koncentrovat péči o onkologické pacienty do specializovaných, vybavených klinik, aby peníze na léčbu byly využívány efektivně a účelově," dodal šéf onkologické společnosti.

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák projekt podporuje: "Peníze na léčbu by se z menších nemocnic přesunula právě do odborných center."

Změnit by se díky síti center mělo i financování onkologických pracovišť. Zatímco dnes rozděluje peníze oddělením ředitel nemocnice, který má často více priorit, se vznikem sítě by si s penězi hospodařila rovnou onkocentra.

Jejich vznik vítají i pacientská sdružení. "Často se stane, že v některé nemocnici, která nepatří mezi nejlepší, je péče o pacienty zanedbávána. Centra jim dají jistotu a větší naději na uzdravení," řekla Lída Šimáčková ze sdružení Lymfom Help.

V současné době jsou zhoubné nádory jedním z nejčastějších důvodů úmrtí v Česku. Ročně umírá na rakovinu více než osmadvacet tisíc lidí, což představuje třiadvacet procent z celkové úmrtnosti.

Naděje pro nemocné

"Nemocných rakovinou stále přibývá. V roce 1995 onemocnělo přes čtyřiapadesát tisíc lidí. V roce 2003 jich bylo už téměř šedesát sedm tisíc. Důvodem je i to, že lidé chodí k lékařům na vyšetření pozdě a zhoubné nádory se nepodaří zachytit v počátku," vysvětlil Jiří Vorlíček.

Za poslední roky se zvýšil výskyt rakoviny prsu u žen. Muži zase nejčastěji trpí rakovinou průdušky a plíce, prostaty nebo tlustého střeva. U obou pohlaví sice "vede" rakovina kůže, ale na tu se neumírá tak často jako na ostatní onemocnění.

I přes tato neradostná čísla je tu pro nemocné s nádorovým onemocněním jedna dobrá zpráva. Léčba v posledních letech natolik pokročila, že se lékařům daří stále více prodlužovat pacientům život a mnohem častěji je také vyléčit.