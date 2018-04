Unikátní operace jí vrátila zdraví

"Daří se mi výborně, cítím velké zlepšení," uvedla.

"Než jsem šla do nemocnice, tak jsem měla potíže s chůzí, padala jsem, mívala jsem i křeče. To už je ale pryč, chodí se mi dobře."

Podle primáře Petra Suchomela ženě hrozilo do několika týdnů ochrnutí, pokud by na operaci nešla. Vyhřezlá ploténka jí totiž tlačila na míchu. "O tom, že podstoupím unikátní operaci, jsem se dozvěděla až v nemocnici, ale nebylo o čem váhat," přiznala čtyřiapadesátiletá žena.

Paní Šílová se přesvědčila, že unikátní zákrok přináší mnoho výhod: je rychlejší, pohodlnější, pacienti se mnohem rychleji uzdraví. "Především se však mohou lidé po operaci normálně pohybovat, což dosud nemohli," říká primář Suchomel, jehož tým byl zařazen mezi osm evropských pracovišť, kde lze pacienty nyní novou metodou operovat.

Pacient je při operaci v narkóze a do druhého dne zůstává na jednotce intenzivní péče. "Pracovní neschopnost by neměla trvat déle než tři měsíce, pokud se lidé cítí lépe, mohou jít do práce už dřív," říká.