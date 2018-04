Umíte pečovat o zuby svých dětí?

Do organismu lze fluoridy dodat buď lokálně (do ústní dutiny) nebo systémově (do trávící trubice). - více

Pohled na význam a účinek obou metod se v současnosti poněkud změnil. Nejnápadnější změnou je omezení podávání fluoridových tablet (systémové aplikace). Jejich hlavní nevýhodou je totiž vysoké riziko fluorotických skvrn na zubu.

Proto například Německá stomatologická společnost doporučuje rodičům, aby dětem spíše čistili zuby pastami, které obsahují fluoridy, a omezovali podávání jiných fluoridových preparátů, především fluoridových tablet.

Podávání pouze fluoridových tablet navíc nezaručuje odolnost zubů proti kazu a trvalá lokální aplikace fluoridů v zubních pastách je i tak nezbytná. Studie prokázaly, že tablety zvyšují riziko fluorotických skvrn 20x, zatímco zubní pasty pouze 2x.

Dostatečným zdrojem systémových fluoridů je fluoridovaná sůl (nyní již běžně k dostání). Namísto tablet se doporučuje rodičovská aplikace (tzn. dítěti zuby čistí rodič sám) dětské zubní pasty na kartáčku.

S jejím podáváním začneme od okamžiku prořezání prvního zoubku. Zubní pasta pro děti by měla obsahovat maximálně 500 ppm fluoru. Informaci o obsahu fluoru obsahuje každý seriózní výrobek a u dětských past má být odpovídající množství fluoru samozřejmostí.

Zuby se do dvou let věku čistí jednou denně, pasta se nanáší v množství odpovídající velikosti hrášku. Od dvou let dvakrát denně.

Výhodou zubní pasty oproti tabletám je v ranném věku také přivykání dítěte na pravidelné čištění zubů (odstraňování mikrobiálního povlaku kartáčkem je nezbytnou součástí prevence zubního kazu) a omezení nebezpečí pozdější tabletové návykovosti.

Aplikace dalších fluoridových preparátů není zpravidla nutná, výjimku tvoří pouze děti se sklonem k větší kazivosti zubů.

Optimální péče o dětské zuby v přehledu:

• Používání zubní pasty (lokální aplikace) má přednost před aplikací fluoridových tablet (systémovou aplikací).

• V prvních 6 měsících života se fluoridy dítěti nepodávají.

• Po prořezání prvních dočasných zubů: 1x denně (nejlépe po jídle) rodičovské čištění kartáčkem a dětskou zubní pastou (500 ppm fluoru) v množství o velikosti hrášku.

• Od druhých narozenin: čištění zubů 2x denně (nezapomenout především večer před spaním!).

• Od šestých narozenin: zubní pasta pro dospělé - 1000 ppm fluoru. Ditě se v tomto věku postupně učí používat kartáček samo.

Výše uvedená opatření zajišťují maximální efektivitu fluoridové prevence zubního kazu a zároveň snižují riziko nežádoucího fluorotického zbarvení skloviny.

Relativně malá materiální investice a správný přístup k ústní hygieně může dítěti v životě ušetřit značné finanční náklady vyplývající z ošetření zubního kazu a jeho následků. A především - žádná plomba nebo korunka nepřekoná krásu a přirozenost zdravého zubu.