Ultrazvuk může být dítěti nebezpečný

13:44 , aktualizováno 13:44

Americké orgány zdravotní kontroly, stejně jako panel nezávislých expertů, vyjádřily znepokojení nad stále rostoucím počtem žen, které v době těhotenství podstupují ultrazvukové vyšetření. Americké ženy se totiž velmi často nespokojí s jedním nahlédnutím do svého těla a platí si za to, aby se mohly podívat svému dítěti do tváře a potěšit se s ním víckrát.