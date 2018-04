UKÁZKA: Žijeme v době jedové, píší odborníci. Co podle nich škodí?

Pokud se chystáte knihu přečíst, pak se připravte na dávku informací, které jste možná raději ani nechtěli vědět. Myslíte si, že žijete zdravě? Jíte takzvané zdravé potraviny, doplňujete pravidelně vitaminy v tabletách? Tak to vás možná čeká velké překvapení.

V knize se autoři mimo jiné zaměřili na toxicitu hliníku v každodenním používání. Téměř každý má dnes v lednici džus, mléko nebo smetanu v hliníkovém praktickém obalu a málokdo by jej podezíral z vážného ublížení na zdraví. Čím jsou tedy tetrapakové obaly tak nebezpečné? Autoři tvrdí, že především tím, jak často je spolu s dalšími potřebami běžného života užíváme.

Je opravdu naše průmyslem ovlivňované životní prostředí tak toxické, nebo jde v případě knih z řady “Doba jedová” jen o další „mediální přeháňku”?

Ukázka: Fakta o očkování dětí, kontroverzní hepatitida B

Odborníci označují náš očkovací systém za jeden z nejlepších na světě. Předpokladem úspěšné vakcinace je její bezpečnost. Bohužel v předchozích letech došlo i v ČR k poškození dětí včetně úmrtí, v důsledku očkování nejenom následkem působení vakcín samotných, ale i v důsledku systémových pochybení, nerespektování kontraindikací, nesprávného použití vakcín či jejich nesprávné časové aplikace. Je však třeba zdůraznit, že u nás zatím nejsou kojenci a batolata vystaveni takovému náporu na imunitní systém v podobě vakcín jako v USA.



Vážné námitky mohou být vznášeny proti zařazení očkování kojenců od 9. týdne proti hepatitidě B, které je součástí tzv. hexavakcíny. V našich podmínkách by jistě bylo možné očkovat děti proti hepatitidě B mnohem později a omezit tak stimulaci nezralého imunitního systému.

Virová žloutenka B (hepatitida B) je virové onemocnění, které napadá játra. Riziko nákazy je spojené s používáním injekčních jehel a promiskuitním sexem. Nemoc se přenáší krví, znečištěnými jehlami nebo sexem. Jaká je možnost, že této nákaze bude vystaven novorozenec, který nemá nechráněný sex, nepíchá si drogy a není ošetřován znečištěnými jehlami? Nebezpečí mu hrozí tehdy, má-li hepatitis B-pozitivní matku.

Rozhodnutí očkovat kojence proti této nemoci v době, kdy jí nejsou ohroženi, vakcínou s mnoha nežádoucími účinky se právem setkává s protesty rodičů. Neexistuje totiž žádná studie, která by testovala bezpečnost vakcíny proti hepatitidě B pro kojence. Při porovnání nežádoucích reakcí na očkování s počtem těch, kteří onemocní, docházíme k poznatku, že tradiční medicína poškodí 200 dětí, aby ochránila jedno před hepatitidou B.

Ukázka: Ve víně je především resveratrol

Zdá se, že současná věda prokazuje prospěšné působení resveratrolu při udržování zdraví a prevenci obávaných civilizačních nemocí. Výrobci vína nás nabádají, abychom pili jejich produkty, protože obsahují resveratrol. Výrobci potravinových doplňků naopak argumentují tím, že při konzumaci vína jsme vystaveni spotřebě alkoholu a že obsah resveratrolu ve většině vín je jen malý; při konzumaci syrových ovocných bobulí zase přijímáme nadměrné množství jednoduchých cukrů - zejména fruktózy. Nabízejí proto své preparáty s resveratrolem izolovaným z jiných zdrojů.

Avšak badatelé, kteří zkoumají prospěšné účinky resveratrolu na lidské srdce, se netají svým přesvědčením, že resveratrol působí právě jen v kombinaci s alkoholem a s dalšími přírodními látkami ve víně obsaženými. Je ovšem také známo, že chronická konzumace alkoholu je spojená se zvýšeným rizikem kardiovaskulárního poškození. Za mírnou a zdraví prospěšnou konzumaci se považují dva nápoje denně (cca 2 dcl vína, 10-30 g alkoholu).

Avšak ani vědci se neodvažují doporučovat abstinentům každodenní konzumaci vína. Zjistilo se totiž, že resveratrol působí příznivě v nízkých dávkách, zatímco vysoké dávky některé nemoci naopak vyvolávají. Přesto všechno se prodej doplňků s resveratrolem v posledních letech setkal s přízní konzumentů a výrazně se zvyšuje.

Ukázka: Margaríny, nebo máslo? Poslouchejte své tělo

Protože se pod vlivem “osvěty” podařilo přesvědčit obyvatelstvo Evropy i Ameriky k masové konzumaci margarínů, mohlo být provedeno obrovské množství epidemiologických studií, které jednoznačně prokázaly, že margaríny vyráběné částečnou hydrogenací (ztužováním) olejů obsahují transizomery mastných kyselin, které riziko kardiovaskulárních onemocnění naopak zvyšují.

Jedna z největších a nejdůkladnějších studí, v níž se po dobu dvaceti let sledovalo osmdesát tisíc amerických žen, prokázala nejen zvýšené riziko vzniku infarktů, ale zvýšené riziko diabetu 2. typu. Finská studie zahrnovala 21 930 mužů ve věku 50-69 let, v jiné bylo sledováno 85 tisíc zdravých dobrovolníků, kteří jedli margaríny z rostlinných olejů po dobu deseti let.

Tyto poznatky vedl v průběhu 90. let minulého století k tlaku na výrobce ke snižování obsahu trans-mastných kyselin v potravinách. Podle doporučení Mezinárodní margarínové asociace by roztíratelné margaríny měly obsahovat nejvýše 1% trans-kyselin a směsné tuky a margaríny pro další průmyslové využití nejvýše 5%. Je zajímavé, že žádná z uvedených studií nezjistila zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění ve vztahu ke konzumaci másla nebo sádla.