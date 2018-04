Udělej mi na hlavě bordel, žádala Iva kadeřnici

VŠECHNY ČLÁNKY O IVĚ NAJDETE ZDE

Zdálo se, že na Iviných krátkých vlasech už není co stříhat. Jaké překvapení pak znamenaly husté chomáče vlasů, které padaly na zem!

Kadeřnice Regina ze salonu Bomton Ivu potěšila. "Máš oválný obličej, ideální pro všechny střihy," prohlásila.

"Chtěla bych mít na hlavě nějaký rozcuch," smála se Iva. "Čím větší bordel, tím líp!" A tak Regina vzala nůžky a pustila se do práce.

Bordel byl už skoro hotov, když náčiní odložila a dala se do barvení. S Ivou se dohodla na tmavě hnědém základu s výraznými červenými pruhy. "Po barvení ještě doladíme střih," vysvětlila.

Smývání barvy pak Regina pojala jako masáž na speciálním lehátku. Finalistka Proměny chrochtala blahem. "Skoro bych tady usnula," libovala si.

"Ale to by tady nesměl být tenhleten rušivej element," ukázala na kameramana, který jí ani Tereze nechtěl dát ani na chvíli pokoj.

Po relaxačním mytí přišla na řadu finální úprava účesu: poslední střihy, výživný vosk. Bordel byl hotov a Iva ho náležitě ocenila. "Jsem spokojená!"

Fotky, video, televize Óčko! Reportáž najdete ve VIDEOGALERII.

Fotky z natáčení jsou ve FOTOGALERII.

Po Regině se jí ujala vizážistka Dana. Nejdřív ze všeho zbavila Ivu drobného knírku, potom trochu upravila obočí.

A stejně jako Regina Ivě zalichotila: "Je to krásná mladá ženská, nepotřebuje výrazné líčení. Jen zvýrazním její hezké partie - rty a oči."

"Doporučuji modrou tužku, modré nebo světle růžové stíny a taky modrou řasenku. Tak se projasní Iviny hnědé oči," vysvětlila.

Věčně rozesmáté Iviny rty pak Dana obtáhla konturovací tužkou v přirozené barvě a nanesla na ně bezbarvý lesk.

"Pokud jde o tvářenku, Iva by si ji měla nanášet i na čelo, do oblasti těsně u vlasů. A taky na bradu. To jí udělá kulatější obličej," doporučila Dana.

Když bylo hotovo, Iva předstoupila před zrcadlo, chvíli si sama sebe prohlížela a pak konstatovala: "No mně se to líbí!"

"Teď už zbývá jen zhubnout. Ale s tím mi asi nikdo nepomůže, že jo," uzavřela. Ivo, nepomůže!

