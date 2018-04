Uběhli 50 kilometrů, teď je čeká 70. Jakých chyb se vyvarovat?

Prakticky bez problémů odjel Jizerskou 50 David. Závod si pochvaloval, jel rovnoměrně, nepostihla ho žádná krize a zajel si dokonce na trati osobní rekord. Výsledný čas měl jen o pět minut pomalejší než Petr (Petr 3 hodiny 50 minut, David 3 hodiny 55 minut) a o 15 minut byl rychlejší než před rokem. Ani v cíli se pak necítil zdaleka tak unaven jako v uplynulých ročnících.

Lehčí, ale delší trať

Marcialonga má ve srovnání s J50 snadnější profil. Je však o 20 kilometrů delší - i ti nejlepší borci ji jedou o zhruba 50 minut déle.

David by teď měl dál pravidelně trénovat, pokusit se najezdit ještě co nejvíce kilometrů na běžkách (zatím má okolo 150 km, známý dálkový běžec Stanislav Řezáč doporučil aspoň 500 kilometrů) a hodně posilovat ruce. To proto, že Marcialongu nejen elitní běžci jedou z velké části soupaž.

S Petrem je to složitější. V polovině trati J50 byl sice o šest minut rychlejší než David, v cíli to však bylo už jen pět minut. Petr sám přiznal, že prodělal mezi 33 a 38 kilometrem krizi, která ho evidentně zbrzdila. Mohl jet plynuleji a tím i rychleji. I on si nicméně pochvaloval celkové výrazné zlepšení kondice.

Jíst se musí dříve

Podle Jiřího Novotného, který dohlíží na trénink obou borců, za Petrovým výkyvem se skrývalo několik důvodů.

Na rozdíl od Davida není tolik zvyklý na závodní zátěže přesahující 3 hodiny. Navíc podcenil občerstvování - pil jen iontové nápoje a jedl až poté, co ho postihla krize. To je už pozdě.

A protože si zapomněl sporttester, jel zřejmě zpočátku i o trochu vyšší intenzitou, než bylo únosné. V neposlední řadě se mu do teď nepodařilo zhubnout na požadovaných asi 80 kilogramů, jak doporučoval trenér. Stále má zhruba tři kila manko.

Tři kila musí dolů

Petra tedy ve zbývajících 20 dnech čeká relativně víc práce než Davida. Kromě podobného tréninku, v jakém má pokračovat David, by měl ještě dvě tři kila zhubnout pomocí speciálních tréninků při nižší tepové frekvenci a aspoň dvakrát do Marcialongy zatrénovat souvisle kolem 4 hodin, aby si jeho organizmus zvykl na dlouhotrvající zátěž.

Jiří Novotný zdůrazňuje nutnost správného občerstvování při závodě. "Čaj nebo inotové nápoje na občerstvovačce nestačí. Souvisí to hodně s aerobní trénovaností. Čím víc dotyčný není zvyklý na tak dlouhé zátěže, tím víc musí kromě pití jíst během závodu i energetické gely nebo tyčinky," vysvětluje Novotný.

"David s Petrem by si proto měli vzít se sebou na závod asi dvakrát větší množství těchto doplňků, než běžec, který jede Jizerskou padesátku o hodinu rychleji. Zároveň by měli spotřebovat o zhruba 30 procent více cukrů, protože jejich organizmus je zvyklý více spalovat při výkonu cukry než tuky," dodal Novotný.

Jak ušetřit energii

Třeba takový Stanislav Řezač, jeden z nejlepších běžkařských maratonců na světě, je v úplně jiné pozici. Jizerskou padesátku jel jen něco málo přes dvě hodiny. Navíc pouze soupaž, takže nohy zapojoval minimálně. Kratší čas strávený na trati a nižší tepová frekvence, to je dvojnásobná úspora energie. Proto mu bohatě stačily k občerstvení jen iontové nápoje.

Podrobněji si o tom, jak správně občerstvovat při 70km maratonu povíme příště.

Kdo našim borcům radí

Rádcem při lyžařském tréninku se stal jeden z nejlepších světových maratonců na lyžích, český reprezentant Stanislav Řezáč, vítěz slavné italské Marcialongy z roku 2005.

Zátěžové testy provedl a odborný dozor nad fyzičkou a tréninkem si vzal na starost sportovní biochemik a specialista na běh na lyžích Jiří Novotný, také výborný maratonský lyžař.

Dohled nad kondičním cvičením bude mít trenér Jan Jakubíček, který se od roku 1998 věnuje závodně modernímu pětiboji a od roku 2000 je členem státní reprezentace. Působil i jako osobní trenér.

Odborné a hlavně praktické rady ohledně zdraví a správného oblečení poskytl profesor Jan Pirk z pražského IKEMu, sám náruživý dálkový běžec.

Marcialonga se koná v neděli 31. 1. 2010. Závod se jede na 70 km klasickou technikou údolím Val di Fassa a Val di Fiemme v Dolomitech italského Trentina. Závod je specifický tím, že se ze 70 až 80 % jede pomocí soupažů. Trénink musí být proto hodně zaměřen na posilování horní poloviny těla, hlavně paží.

