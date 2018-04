Trpíte na migrény s aurou? Vyhýbejte se čokoládě i orgasmu

Co je dobré vědět o migréně * Migréna není známkou psychických problémů a není způsobena stresem, jedná se o čistě biologickou poruchu. * Odmítání sexu z důvodu migrény není jen výmluva – sex či jiná fyzická aktivita může bolest ještě zhoršit, nehledě na to, že jsou při záchvatu veškeré doteky nepříjemné. * Pacienti s migrénou nejsou simulanti, mají oprávněný zdravotní důvod odejít náhle z práce kvůli příznakům jako je zvracení, citlivost na světlo, zvuky a pohyb. * Dá se tlumit léky, ale zůstane přítomna po desetiletí nebo i celý život. * Migréna není jen nemoc dospělých, trpí ji až 18% dětí a to i batolat. * Migrénou trpí muži i ženy, ale u žen je dvakrát až třikrát častější. * Záchvaty migrény ubývají s věkem, u mužů začínají klesat od 30 let, u žen od 40 let. * Typický migrenik má záchvaty dvakrát až třikrát do měsíce. * Většina bolestí trvá až čtyři hodiny, někdy může záchvat překročit až 72 hodin. * Slovo migréna pochází z řeckého hemicranios, což znamená bolesti poloviny hlavy. * Migréna byla zaznamenána už v mezopotámské říši 3000 let před Kristem a kdysi se léčila projímadly, pouštěním žilou, uvazování katovy smyčky kolem hlavy nebo dokonce trepanací lebky.