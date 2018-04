Tři naše čtenářky zhubnou do Vánoc. Hubněte s nimi a vyhrajte

Po ohromném zájmu o projekt Hubneme pro zdraví, do něhož se přihlásily stovky žen a dívek s přebytečnými kilogramy, jsme letos vyhlásili druhé kolo. A zájem byl opět značný. Kromě jednotlivců se mohly hlásit i dvojice, a tak jste nakonec vybrali kamarádky Markétu s Helenou (1 383 hlasů) a mladou maminku Petru (893 hlasů).

Teď je čeká bezmála čtyřměsíční hubnutí a tvarování postavy v brněnském Institutu kompliment. A vy budete celou dobu u toho, dokonce se můžete, aspoň na dálku, zapojit do našeho projektu také a začít shazovat přebytečná kila také.

Nezvládám své chutě

Jednatřicetiletá Petra, která při výšce 168 centimetrů váží 80,5 kilogramů, má doma tři chlapy, kromě manžela ještě dva malé syny. "Všichni jsou pořádní jedlíci, ale kila jsou vidět jen na mně," svěřuje se žena, která pracuje jako finanční poradkyně.

Čtenářka Petra

"Váha se mi vymkla z rukou. Snažím se v jídle omezovat, přesto kila přibývají. Nejsem schopná zvládnout svoje chutě. Došla jsem do stadia, že si s váhou už nejsem schopná poradit sama," zdůvodnila Petra přihlášku do našeho projektu.

S kilogramy bojuje už roky, světlou výjimkou byl rok 2008, kdy se jí ve sdružení STOB (Stop obezitě) podařilo za tři měsíce zhubnout 10 kilogramů.

"Váhu jsem udržela dva roky, ale pak při potížích s páteří a léčbou jsem začala kila znovu nabírat a už nepřestala."

Petra říká, že má kladný vztah ke sportu, jenže nemá na něj moc času. "Raději trávím čas s rodinou než někde jinde. Bývám zpravidla dva večery v týdnu mimo domov kvůli práci a další večer již obětovat nechci."

Od čtyřměsíční kúry pod odborným vedením Institutu kompliment očekává, že se naučí jíst tak, jak se má. "Že skladba jídel bude odpovídat přesně mně, stejně tak jako typ pohybu. A hlavně, chci minimálně 15 kilogramů dolů."

Potkaly se na zumbě

Šestadvacetiletá Markéta a třicetiletá Helena se spřátelily na zumbě. "Markéta byla jediná mně blízká váhová kategorie mezi těmi rozjásanými děvčaty. Tak jsme se daly do řeči a zjistily, že nás spojuje mimo snahu udělat něco s postavou i smysl pro humor," říká Helena, která při výšce 178 centimetrů váží 92,4 kilogramů.

Čtenářky Markéta a Helena

Nápad přihlásit se do projektu Hubneme pro zdraví se zrodil v hlavě Markéty, která se při výšce 178 centimetrů dostala až na váhu 103,6 kilogramů. Jsou rády, že se přihlásily společně a že nakonec jako dvojice zvítězily.

"Proč chci hubnout? Protože si to zasloužím! Chci být hezčí, lépe se cítit, nevalit se jako uvízlá velryba na pobřeží a ve svých třiceti letech se chci cítit atraktivní," říká Helena. Podobně to cítí i její kamarádka.

Stavební technička Markéta i sociální pracovnice Helena se snaží zhubnout delší dobu. Marně. "U mě je to neustálé točení v kruhu dobrého jídla, pohodlnosti, rostoucích špeků, pocitů zmaru, výčitek svědomí, diety a fyzické aktivity, pocitu hrdosti, váhového úbytku a spokojenosti, která pak vede ke konzumaci dobrého jídla, pohodlnosti. Obecně je to ale nedostatek systematického pohybu a kázně v jídle. I když jím zdravě, není to dietně," svěřuje se Helena.

Markéta soudí, že za nadváhou je dědičnost, nepravidelný jídelníček, nedostatek pohybu. Dietu už držela několikrát, vždycky ale neúspěšně. "Kamenem úrazu byla vždy slabá vůle," přiznává.

Spolu ještě hubnout nezkoušely, byť společně sportují. "Jsem zvědavá, jak to teď půjde. Doufám, že i ten váhový úbytek se dostaví," věří Markéta. "A člověk by neměl bojovat sám, stačí se podívat do historie na úspěšné dvojice: Pat a Mat, Křemílek a Vochomůrka nebo třeba Čuk a Gek," směje se.

Dvakrát týdně do Institutu

Maminku Petru a kamarádky Markétu s Helenou v následujících měsících čeká pravidelné docházení do brněnského Institutu kompliment. Dvakrát týdně budou chodit na individuální konzultace spojené se cvičením. Konzultace probíhají při takzvané termoterapii v prohřívací komoře, čímž se zvyšuje efektivita terapie. Tělo se prohřeje, což nahrazuje rozcvičku, pak stačí cvičit jen 30 minut v mechanoterapeutickém lůžku, kde se cvičí v sestavách navržených na míru. Vše pod dohledem terapeutky.

Nejdůležitější je jídelníček, který tvoří 70 procent úspěchu. Zbytek připadá na pohyb. V institutu je celý proces nastaven tak, aby se klientky učily samy, jak jíst. Nepředepisují se striktní jídelníčky, ale zájemkyně dostanou seznam doporučených potravin a rovněž knihu s recepty na chutná zdravá jídla.

Smyslem je, aby si lidé nový životní styl "dostali do krve", naučili se připravovat jídla tak, jak jim to vyhovuje, aby to pro ně nebylo "utrpení".

