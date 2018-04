Zhubnout se dá nejméně za šest týdnů, tvrdí trenér Jaromír Jiřík

V lednu se všichni najednou začnou věnovat kondici, respektive dietě. Vnímáte to?

První dva týdny v lednu jsou posilovny doslova narvané k prasknutí. Lidé si myslí, že když na Vánoce povolili a přejídali se, tak to nyní doženou za 14 dní a vše bude zase dobré. Tak to samozřejmě nefunguje. Ale na druhou stranu začít s cvičením je dobré kdykoliv. Hlavně se člověk musí rozhodnout sám a ne, že ho k tomu někdo donutí. Musí najít způsob, jak pomalu začít s fyzickou přípravou, protože za 14 dní se to strhnout nedá.

Jenže začít cvičit a nepřizpůsobit tomu jídelníček asi nejde, že?

Ono to jde ruku v ruce. Nemůžete si dát knedlo vepřo zelo a vtrhnout do posilovny s tím, že pořádně najedený budete mít aspoň pořádnou sílu. Samozřejmě není jednoduché si říci, že od nějakého data začnu všechno dělat správně, ale když to člověk vydrží, tak za šest týdnů už je tělo schopno se změnit.

Když připravujete hubnoucí program, je více o stravě nebo o fyzické přípravě?

Jednu třetinu tvoří cvičení, třetinu správná strava a třetinu psychika. Málokdo řeší, že když začne cvičit a upraví si jídelníček, tak se vlastně utvoří i jiné myšlení. Chemie v těle i v mozku změní také pocity. Člověk pak získává větší sebevědomí, jeho nedostatek je v poslední době hodně velký problém, hlavně u žen kolem 40 let.

Jak často se má cvičit?

Úplně nejlepší je pracovat na sobě každý den. Samozřejmě je to časově náročné, a když to není možné, tak by měl cvičit minimálně třikrát v týdnu. Dvakrát týdně je to spíše o udržování se, ale ten progres nejde nahoru. Je to velice těžké se v tak krátkém čase zlepšovat.

To znamená třikrát týdně hodinu posilovny?

Doba cvičení se odvíjí od toho, co je podstatou cvičení. Někdy stačí 40 minut, někdy je potřeba hodinu a půl. Když jdete do vytrvalosti, tak se musí už trénovat delší dobu. Hlavně se ten program musí vždy přizpůsobit psychice, aby to člověka bavilo.

Do jaké míry je při posilování důležitý pitný režim?

Vždycky před nějakou činností by mělo být tělo saturováno iontovým nápojem. My to děláme tak, že si člověk třeba hodinu a půl před posilovacím tréninkem dá půllitru iontového nápoje. V průběhu tréninku už každý pije individuálně podle toho, jak je cvičení vysilující.

Jak se má člověk, který se rozhodl držet dietu, stravovat?

Já tomu neříkám dieta, ale změna jídelního režimu. V průběhu tohoto přerodu zjistí, že věci, které jedl dříve, už mu nyní nechutnají. Že po nich byl těžký, malátný a unavený. Jde o plynulý přerod k jídelníčku, který mu bude vyhovovat i po psychické stránce a který je na celý zbytek života.

Jaromír Jiřík

Jaká je tedy filozofie vašeho jídelního režimu?

Už dlouhou dobu používán princip, kdy jeden den jíme proteiny a druhý den sacharidy, uhlovodany. Laicky řečeno – jeden den jíme maso a druhý den přílohy. Vždycky to přirovnávám k domu, který se staví z cihel a malty, drží pospolu, ale nemíchají se dohromady. Tímto způsobem méně zatěžujete metabolismus a máte větší možnost získat energii, kterou potřebujete k fyzické a psychické aktivitě.

Máte tedy jídelníček striktně rozdělen na masové, těstovinové a zeleninové dny?

Není to úplně dělená strava, spíše rozdělená strava. Je to zkrátka jenom logické rozdělení hlavních komponentů, které jsou nutné ve stravě. Zeleninu například používáme jak při masovém, tak i při přílohovém dnu.

Vaše filozofie vychází z toho, že tělo potřebuje takové střídání?

Já jsem za tu dobu, co to dělám - a to je 40 let, zjistil, že jde o nejideálnější způsob pro momentální výkon člověka. Tělo to nezatěžuje, protože strava je rychle zpracovatelná. Jeden den jsou stavební látky - bílkoviny, druhý den energetické látky - cukry.