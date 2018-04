Trápí vás ekzém? Pomůže úprava jídelníčku

Ekzémy už nejsou jen výsadou malých dětí. Dnes a denně se s nimi potýkají i dospělí lidé. Na vině může být alergie včetně té zkřížené, nesnášenlivost na některá éčka v potravinách, na smog, stres a na další civilizační vlivy.

Zvláště teď v období zimy, vlhkého vzduchu a přechodu z tepla do zimy se stává ekzém noční můrou mnohých lidí.

Náročná léčba

Léčba ekzému je totiž náročná a už jen zjistit, co všechno ekzému předchází a co jej ještě zhoršuje, bývá nadlidský výkon. A tak se v první řadě doporučuje upravit životosprávu, především jídelníček.

Dětem, které mají sklon k ekzému, se do jednoho roku života doporučuje vyřadit ze stravy suroviny, jako jsou vejce, mléčné výrobky, krupice a citrusové plody. To se týká i jídelníčku kojících maminek a dokonce i některých dospělých.

Čemu se raději vyhnout? • mléko a vejce

• pšenice

• kyselé ovoce (např. jahody)

• kakao a čokoláda

• ořechy a med

• uzená masa a uzeniny

• korýši

• ostré koření

• aromatické sýry

• polotovary obsahující koření a příliš přídatných látek

• konzervované zeleninové a jiné výrobky

• kola a alkohol

Postupně s přibývajícím věkem se seznam "zakázaných" pokrmů rozšiřuje o další suroviny, které je třeba nejprve na nějakou dobu vyloučit, až poté je můžete začít znovu a postupně v menších dávkách zavádět do jídelníčku, aby se dalo zjistit, co přesně by mohlo ekzém zhoršovat. To znamená počkat alespoň 2 až 3 dny po konzumaci daného pokrmu na jeho možnou reakci.

Zkřížená alergie

U některých pylových alergiků se časem může rozvinout i potravinová alergie, tomu se říká orální alergický syndrom nebo také zkřížená alergie. Reakce přichází hlavně po konzumaci syrového ovoce a zeleniny. Tepelným opracováním se může reakce zmírnit.

Někdy se však projevuje už jen škrábáním brambor nebo jablek. A naopak někteří lidé reagují jen v období pylové sezony a poté už nemají potíže. Mezi problematické suroviny patří především kořenová zelenina, ovoce s jádrem a peckami, ořechy, sója a koření.

Pozor na éčka

I přídatné látky, které se používají k výrobě potravin, jako jsou třeba konzervované zeleniny, sušené ovoce nebo výrobky z mořských živočichů, mohou mít u citlivých lidí vliv na tvorbu a zhoršení ekzému.

Mezi taková éčka patří kyselina benzoová (E 210) a benzoáty, siřičitany (E 220-228), umělá barviva (E 102, E 104, E 110, E 122, E 124 a E 129) a pověstné glutamáty (E 621-624). Přehled kontroverzních éček najdete na www.ceff.info.

A co jíst?

Podle výše uvedeného seznamu si nejspíš říkáte, co budete jíst, když vlastně nic nemůžete. Bohužel není možné s jistotou říct, co vám osobně bude dělat zle a co naopak bude škodit někomu jinému. Vy sami musíte zjistit, po čem se váš ekzém zhoršuje. Naštěstí existují i suroviny, které si můžete dát bez výčitek svědomí.

Tím je v první řadě voda. Vypít byste měli denně alespoň 2 litry tekutin, aby se vaše pokožka hydratovala. Dopřát si můžete i libové maso, rýži, rostlinné tuky, zeleninu, hlavně listovou, v menší míře sladší ovoce, luštěniny i zakysané mléčné výrobky, nearomatické koření, cereální výrobky.

V případě, že je váš jídelníček hodně omezený, můžete na doporučení lékaře, alergologa doplňovat některé látky v podobě takzvaných suplementů. Některé z nich slouží i jako prevence ekzému a zároveň zmírňují alergické projevy.

Jde o omega 3 mastné kyseliny - rybí tuk, pupalkový nebo lněný olej, dále pak vitamin E, zinek a vápník. Než se však rozhodnete vykoupit lékárnu, nechte si odborně poradit, co je pro vás vhodné, co je možné kombinovat a také jak dlouho můžete tyto látky užívat.