Trápení jménem afty

Ústa v "jednom ohni", bolest při jídle i mluvení. Tak se většinou ohlašují afty. Tyto puchýřky se vyskytují velmi často. Trápí skoro pětinu populace mezi dvacátým a čtyřicátým rokem. Odborníci ale zatím přesně nevědí, co je jejich příčinou.

Kdy se vydat k lékaři?

Podle posledních výzkumů však vychází najevo, že tvorba aftů může souviset s poruchou imunity. Průběh nemoci může být různý od zanedbatelné léze, která se zhojí bez pomoci, až po hluboké vřídky, které se hojí několik týdnů a zůstane po nich jizva. Tento stav už ale jednoznačně patří do rukou lékaře.

Server Abeceda Zdraví.cz doporučuje navštívit lékaře i v případě, že člověk nemůže bolestí ani jíst ani pít. Má-li v ústech více než čtyři afty, trpí horečkou a afty se objevují častěji než dvakrát až třikrát za rok. Afty se objevují zcela náhle a většinou zmizí během jednoho až tří týdnů, připomíná server věnovaný otázkám zdraví.

Nepříjemnosti, které afty způsobují, se dají naštěstí zmírnit. Okamžitou úlevu mohou přinést speciální spreje, či gely. Vytvoří na postižené sliznici úst jemný film, který brání jejímu dráždění.

Záležitost imunity

Abeceda Zdraví.cz pak doporučuje užívat multivitaminové a multiminerální přípravky. Radí nejprve imunitu posílit vitaminem C, který pomáhá při hojení sliznic. "Lidé se sklonem k tvorbě aftů mívají nedostatek vitaminů B, proto zkuste užívat denně B komplex, nebude-li multivitamin s vitaminem C navíc dostatečně účinný," radí server. Dále doporučuje Echinaceu nebo tablety lékořice, preventivně pak cibuli.

Lidé trpící afty by měli pečlivě dbát o ústní hygienu. Zuby si čistit kartáčkem s měkkými štětinami. Zároveň by se měli vzdát kořeněných jídel, černé kávy a žvýkaček, to vše totiž dráždí sliznici úst.