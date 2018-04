Tlustí zaměstnanci se firmám prodraží, častěji stonají

Zaměstnanci s nadváhou stojí své zaměstnavatele mnohem víc peněz než jejich štíhlí kolegové, vyplývá to ze studie amerických vědců, jejíž výsledky zveřejnilo CNN.

Při studii brali vědci v potaz data od firem za předchozích osm let a zpracovali údaje od téměř dvanácti tisíc zaměstnanců. Zjistili přitom, že pracovníci, kteří mají vysoký BMI, jsou výrazně častěji v pracovní neschopnosti než ostatní. Čím byl navíc jejich BMI vyšší, tím více času zaměstnanci trávili doma.

Experti na obezitu tvrdí, že by se zaměstnavatelům vyplatilo investovat do speciálních programů, v nichž by jejich zaměstnanci měli možnost zhubnout. Rozsáhlý výzkum, který vědci provedli, ukázal, že lidé, kteří mají nadváhu, si berou volno dvakrát častěji než jejich kolegové. Z výsledků také vyplynulo, že obézní zaměstnanci stůňou třináctkrát častěji než jejich kolegové.

Mnohem častěji se také při práci zraní. Záda, zápěstí, paže, krk, ramena, kyčle, kolena a spodní část nohou patří k nejohroženějším částem těla osob s nadváhou. Ke zranění některé z těchto oblastí při práci u nich dochází dokonce sedmkrát častěji než v případě ostatních.

V USA, kde studie probíhala, patří obezita k velmi závažným problémům a stále častější praxí jsou fitness programy, které firmy platí svým zaměstnancům. Zaměstnavatele to totiž vyjde mnohem levněji, než neustále řešit pracovní neschopnost, absence, nemoci a další komplikace svých zaměstnanců.

Odpůrci tohoto výzkumu autorům vyčítají, že při něm použili údaj BMI, který vychází pouze z poměru váhy a výšky, tudíž neříká nic o podílu tuku a svalů v lidském těle. Jako problematické se z tohoto hlediska jeví používání BMI například u černochů, kdy je často vyhodnocen jako obézní člověk s atletickou postavou.

Autoři studie se však brání, že vzorek byl natolik rozsáhlý a různorodý a výsledky přesvědčivé, že souvislost nemohla být pouze náhodná.