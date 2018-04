Tlustí lidé ještě více tloustnou!

"Zatímco hubení lidé se posledních deset let v průměru drží stále na stejné váze, u obézních váha stále roste," upozorňuje profesorka Jane Wardleová zabývající se vztahem mezi nadváhou a rakovinou.

Varování by přitom měli zaznamenat především lidé do pětačtyřiceti let, kteří za posledních deset let přibírají nejvíce. U mnohých tak platí, že pokud měli před deseti lety nadváhu například dvacet kilogramů, dnes jde o pětadvacet i třicet kilo.

Odhaduje se, že ve vyspělých zemích je okolo pětiny až čtvrtiny lidí s nadváhou. "Všem těm hrozí zvýšené riziko rozvoje některého druhu rakoviny. Například ve Velké Británii už obezitu můžeme nazvat epidemií," dodává doktorka Lesley Walkerová.