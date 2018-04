Sedm tipů, jak najít nového a hlavně dobrého partnera

Nikdy není pozdě „Zbláznit se láskou, která přijde jako blesk z čistého nebe, můžete ve dvaceti stejně jako v sedmdesáti. S věkem to nemá nic společného. To, čemu říkáme láska, totiž není nic jiného než změť hormonálních a neurochemických mechanismů, které prostě fungují nezávisle na tom, kolik je nám let,“ tvrdí MUDr. Martin Jan Stránský, neurolog a ředitel Polikliniky na Národní v Praze. Je pravda, že city k druhému pohlaví můžeme ve vyšším věku alespoň trochu korigovat. To však podle MUDr. Stránského neznamená, že dokážeme být méně zamilovaní jen proto, že máme s láskou už nějaké špatné zkušenosti. Umíme však být na základě předchozích zkušeností malinko opatrnější. Pohlédneme-li na lásku z této stránky, lze konstatovat, že je „rozumnější“. V žádném případě to však neznamená, že je menší či chladnější. I v pokročilejším věku je možné psát sto SMS každý den někomu, koho milujeme, ale neumíráme, když toho druhého nevidíme celý den. Stejně tak to neznamená, že čím jsme starší, tím lépe si umíme vybrat partnera pro život.