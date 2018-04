Hučí vám v uších? Vyvarujte se ticha, radí lékaři

Co vědět o tinnitu Pojmem Tinnitus Auris, z latinského slova tinnire, což znamená znít nebo zvonit, se označuje symptom – občas se mluví také o syndromu –, který se u pacienta nejčastěji projevuje šelestem, zvoněním, hučením nebo pískáním v uchu či uších, které slyší pouze pacient a okolím není vnímáno. V těchto případech hovoříme o subjektivním tinnitu. Velmi vzácně se může vyskytnout i takzvaný objektivní tinnitus, který se u pacienta projevuje stejně, ale je slyšitelný i pro okolí nebo změřitelný fonendoskopem.

Podle doby trvání dělí lékaři tinnitus na akutní (do šesti měsíců trvání) a chronický (nad šest měsíců trvání). Ačkoli se obecně nejčastěji předpokládá, že tinnitus je způsoben ušním onemocněním, ve většině případů tomu tak není. Přesnou příčinu, zejména u chronického tinnitu, bývá velmi složité odhalit a pacient se musí obrnit pevnými nervy a odhodláním podstoupit dlouhou cestu za uzdravením. To navíc nemusí být stoprocentní, protože zatím neexistuje metoda, která by takový účinek zaručovala.