Tichý nádor, velký třesk

Na plané řeči o přechodu či pozorování toho, kde ji ráno víc loupne či zabolí, neměla paní H. čas ani povahu. Jako univerzitní docentka řešila spíš problém, jak den rozdělit mezi rodinu, studenty a spánek. Že začala tloustnout? A která v tomhle věku ne?! Vyrovnala se s tím po svém: kupovala si už jenom sukně na gumu. Když si však během několika měsíců pořizovala třetí, připadlo jí to přece jen divné. Kdybych ale byla nemocná, měla bych nějaké potíže, přesvědčovala sama sebe. Přišly, a ne za dlouho: v podbřišku ji začalo bolet tak, že se musela vydat ke gynekologovi. Nález byl šokující: dvanáctikilový nádor vaječníků.

Kdyby byla rychlost, s jakou se ženy objevují v ordinaci se svými potížemi, přímo úměrná jejich vzdělání, pak by na lůžkách onko-gynekologických oddělení sotva ležely majitelky vysokoškolských diplomů. Jenomže leží. A protože každé nádorové onemocnění je především závodem s časem, mnohé prohrávají na body už tehdy, než na ně lékař vůbec sáhne. Stačí málo: bagatelizovat své potíže jako cosi, co je úplně normální, nepřekonat podvědomý strach, případně uvěřit tomu, že by se v diáři opravdu nenašla volná hodinka.

Poslední důvod nejčastěji uvádějí ty, u nichž lékaři víceméně náhodou zjistí "tichý nádor" na vaječnících. Tichý se mu říká proto, že o sobě nedává vědět tak nepříjemně jako ty, které se vytvářejí na jiných ženských pohlavních orgánech. O to je však nebezpečnější.

Jednička rovná se život

Vaječníky uložené hluboko v pánevní dutině mají dva úkoly: jednak měsíc co měsíc uvolňují vajíčko, jednak produkují ženské pohlavní hormony estrogen a progesteron. Čím déle to činí, tím pravděpodobnější je, že se z přibližně dvoucentimetrového fyziologického útvaru jednou nevyvine vajíčko, ale shluk karcinogenních buněk, který přeroste v nádor. Příležitostí k tomu je dost tím spíš, že dívky začínají menstruovat mnohem dříve než kdysi, a ještě k tomu se výrazně prodlužuje průměrný věk. Výsledek? Nádor vaječníku nejčastěji postihuje ženy ve věku 55 až 60 let.

"Je-li tumor lokalizován pouze ve vaječnících, případně v malé pánvi, jsme obvykle schopni ho chirurgicky zcela odstranit," konstatuje Lukáš Rob, který vede onko-gynekologické oddělení gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v pražském Motole. "Pokud se už rozšíří do dutiny břišní nebo krev roznese karcinogenní buňky do plic nebo jsou postiženy lymfatické uzliny, naděje na úspěšnou léčbu podstatně klesne. Bohužel u 75 procent žen zatím nádor odhalujeme až v pokročilém stádiu."

Problém nespočívá jen v příliš nenápadných příznacích, ale i v tom, že zárodek nádoru nedokáže odhalit ani průměrný sonograf, a to i tehdy, obsluhuje-li ho lékař, který si s ním pouze "nesvítí". Dokonce i takzvané markery - látky v krvi signalizující přítomnost karcinomu v těle - jsou na samém počátku málo citlivé.

"Tumor umějí v počátečním stádiu zachytit drahé sonografy, které ovšem mají pouze na specializovaných pracovištích, kde je také obsluhují zkušení lékaři," tvrdí docent Rob, který si své pacientky zve na pravidelnou prohlídku raději už jednou za půl roku, neboť karcinom ovaria se vyvíjí velmi rychle.

Nejdřív skalpel, potom diagnóza

Když si dvaačtyřicetiletá paní K. ukládala letos na jaře své oblečení do nemocniční skříňky, věděla, jaká kalvárie ji čeká. Tatáž, co před jedenácti lety její matku a před třemi roky i o dva roky starší sestru. Paní K. se tak zařadila k oněm pěti procentům žen, u nichž se projeví genetické dispozice.

Na rozdíl od mnoha jiných pacientek se nepodivila tomu, že ji lékaři nejdříve otevřou, a teprve potom přesně určí, co vlastně budou operovat. Vzorek tkáně pro histologické vyšetření, které jako jediné spolehlivě stanoví typ nádoru (a mnohdy dokonce i samotnou diagnózu), získají totiž lékaři buď při laparoskopickém zákroku, nebo po klasickém otevření břišní dutiny.

"Během patnácti minut dostaneme z laboratoře výsledek a můžeme se ihned rozhodnout, co dál, zda je nutný radikální zásah, při němž odstraňujeme oba vaječníky, vejcovody, dělohu i apendix, nebo zda postačí vyjmout vaječníky," říká docent Rob.

Pouze u pěti procent pacientek - jsou to ty, které se na operační sál dostaly v prvním stádiu onemocnění - operací celá léčba končí. Většinu však nemine chemoterapie. Pouze cytostatika mohou totiž zničit nádorové buňky, které se chirurgům nepodařilo odstranit pro jejich svízelné umístění nebo neviditelnost. V případě, že nádor je operativně neodstranitelný, zbývá jediná možnost - podrobit se nejdříve několika dávkám cytostatik a doufat, že se nádor zmenší natolik, aby jej bylo možné z těla vyjmout později.

Hormony v roli zachránců

Nikdy neříkej nikdy, tvrdí se. Platí to samozřejmě i o nemocech. Přesto existuje skupina žen, které se rakoviny vaječníků mohou obávat méně - jsou to ty, jež dlouhodobě užívají hormonální antikoncepci.

Jak potvrdily četné výzkumy, včetně rozsáhlé studie Světové zdravotnické organizace (WHO), desetileté užívání těchto antikoncepčních přípravků snižuje riziko vzniku rakoviny vaječníku až o polovinu. Jejich princip spočívá v tom, že zamezují tvorbě vajíček - a kde chybějí vajíčka, chybějí i fyziologické útvary, které se mohou zvrtnout v nebezpečné noxy.

Preparáty hormonální substituce určené pro ženy po přechodu jsou ale založeny na jiném principu, proto před rakovinou vaječníku nechrání.

Vliv hormonální antikoncepce je dnes už patrný například v Holandsku či skandinávských státech, které patřily na tomto poli mezi průkopníky - pacientek s touto nemilosrdnou diagnózou zde nyní opravdu valem ubylo. České ženy však přišly hormonální antikoncepci na chuť až o dvacet let později...

Příznaky nádoru vaječníků

- nechuť k jídlu

- poruchy trávení, nadýmání, nausea ("zvedání žaludku")

- zvětšení břicha

- bolest v podbřišku

- zácpa nebo průjem

- vzácně krvácení z vagíny

Ženská rakovina v číslech

V České republice ročně přibývá

- 4500 pacientek s rakovinou prsu

- 1500 pacientek s rakovinou děložního těla

- 1150 pacientek s rakovinou děložního čípku

- 1050 pacientek s rakovinou vaječníků

Rakovina vaječníků sice figuruje až na 5. místě v četnosti výskytu (před ní je ještě nádor tlustého střeva), přežije ji však pouze kolem 30 procent postižených, což představuje jednoznačně nejhorší skóre ze všech typů nádorových onemocnění.

Stádia/umístění nádoru/perspektiva přežití-5 let-10 let

I-vaječníky-80 procent-75 procent

II-vaječníky, malá pánev-

III- dutina břišní-30 procent

IV-metastázy v jiných orgánech-5 až 10 procent

Co rozhoduje o úspěchu léčby

- včasná diagnóza

- typ nádoru

- věk

- celkový zdravotní stav