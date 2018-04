Thajské masáže: Umění, nebo kouzlo?

Představte si, že po vás někdo šlape, tahá vás za ruce a kroutí vaše tělo do různých možných i nemožných pozic. Vypadá to spíše jako scéna z mučírny než něco, co by mělo člověku prospět. Thajské masáže, praktikované už mnoho staletí, jsou však přesně o tom.