Test: Jste připraveni zhubnout?

Udělejte si test, který vám ukáže, zda máte šanci, že letos zhubnete. Zjistíte v něm mimo jiné, zda budete muset bojovat zejména s vůlí, sklonem k přejídání či s nechutí k pohybu. Na to byste se pak měli zaměřit a brát to v potaz i při hledání správného způsobu hubnutí.



Otázky jsou rozděleny do několika okruhů - odpovídejte na ně postupně, volte vždy takovou odpověď, která nejvíce vyjadřuje váš postoj. Bodová ohodnocení sčítejte vždy za každý tematický okruh zvlášť. Výsledek porovnejte s hodnocením v dolní části stránky.

Snažte se odpovídat podle pravdy - volte možnost odpovídající vašemu skutečnému chování třeba v případě, že vám někdo nabídne nějakou laskominu, nikoli reakci, o které víte, že by byla správná.

CÍLE A POSTOJE

1. Jak jste tentokrát motivovaný/á k hubnutí ve srovnání s předchozími pokusy? Zvažte, zda jste ochoten/a se omezit v jídle a přidat na pohybu a zda pro vás bude zhubnutí cestou k větší sebeúctě. Nehubnete jen proto, že se to od začátku nového roku čeká?

Nejsem vůbec motivovaný/á ......1

Jsem mírně motivovaný/á ........2

Jsem středně motivovaný/á ......3

Jsem dost motivovaný/á .........4

Jsem velmi motivovaný/á ........5

2. Jak jste si jistý/á, že budete dodržovat doporučení po dobu programu redukce váhy?

Nejsem si vůbec jistý/á .............. 1

Jsem si mírně jistý/á .................2

Jsem si středně jistý/á ...............3

Jsem si dost jistý/á ..................4

Jsem si velmi jistý/á .................5

3. Zamyslete se nad všemi vnějšími okolnostmi, které vás nyní ve vašem životě ovlivňují (stres v práci, rodinné povinnosti atd.). Jak ovlivní vaše úsilí dodržovat zásady rozumného hubnutí?

Nebudu moci dodržovat zásady rozumného hubnutí .................... 1

Budu moci dodržovat jen málo opatření ..............................2

Nejsem si jistý/á, zda budu moci dodržovat zásady rozumného hubnutí 3

Budu moci dobře dodržovat opatření k rozumnému hubnutí ......... 4

Budu moci dodržovat bez problému zásady rozumného hubnutí .. 5

4. Zamyslete se upřímně nad tím, kolik kg byste rád/a shodil/ a a za jak dlouho. Když vycházíme z váhového úbytku 0,5 až 1 kg za týden, jak reálné je vaše očekávání?

Velmi nereálné ...........1

Poněkud nereálné .........2

Středně nereálné .........3

Poněkud reálné ...........4

Velmi reálné .............5

5. Když držíte dietu, představujete si, jak jíte velké množství svého oblíbeného jídla?

Stále ............1

Často ............2

Občas ............3

Výjimečně ........4

Nikdy ............5

6. Když držíte dietu, cítíte se o něco ochuzený/á, rozzlobený/á a/nebo nervózní?

Stále ....................1

Často ....................2

Občas ....................3

Výjimečně ................4

Nikdy ....................5

HLAD A PODNĚTY K JÍDLU



7. Když se začne mluvit o jídle nebo když o něm čtete, dostanete na jídlo chuť, i když nemáte hlad?

Nikdy ...................1

Výjimečně ...............2

Občas ...................3

Často ...................4

Vždy ....................5



8. Jak často jíte, protože jste opravdu hladový/á?

Vždy ......................1

Často .....................2

Občas .....................3

Výjimečně .................4

Nikdy .....................5



9. Máte problém se kontrolovat, když je doma vaše oblíbené jídlo?

Nikdy ......................1

Výjimečně ..................2

Občas ......................3

Často ......................4

Vždy .......................5



KONTROLA PŘEJÍDÁNÍ



10. Představte si, že jste v situaci, kdy již dodržujete dietní opatření. Ačkoliv jste si plánoval/a pouze lehký oběd, přátelé vás přemluvili k hlavnímu jídlu v restauraci. Jak by asi vaše stravování vypadalo po zbytek tohoto dne?

Jedl/a bych mnohem méně ........ 1

Jedl/a bych o něco méně .........2

Jedl/a bych stejně ..............3

Jedl/a bych o něco více .........4

Jedl/a bych mnohem více .........5



11. Již delší dobu dodržujete dietní opatření a výjimečně jste porušil/a dietu tím, že jste si dal/a „zakázané“ jídlo, po kterém se přibírá. Jak by vaše stravování vypadalo po zbytek tohoto dne?

Jedl/a bych mnohem méně ........1

Jedl/a bych o něco méně ........2

Jedl/a bych stejně .............3

Jedl/a bych o něco více ........4

Jedl/a bych mnohem více ........5



12. Nastala situace, kdy svědomitě dodržujete dietu už dost dlouho a rozhodl/a jste se otestovat sám/a sebe snědením něčeho, co je pro vás požitkem. Jak by asi vaše stravování vypadalo po zbytek tohoto dne?

Jedl/a bych mnohem méně ........1

Jedl/a bych o něco méně ........2

Jedl/a bych stejně .............4

Jedl/a bych o něco více ........5

Jedl/a bych mnohem více ........6



ZÁCHVATY PŘEJÍDÁNÍ

13. Stalo se vám někdy (neberte v úvahu sváteční příležitosti - hostiny, oslavy), že jste snědl/a rychle velké množství jídla a potom jste cítil/a, že tato situace byla nezvladatelná?

Ano .....................2

Ne ......................0

14. Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku (č. 13) ano, jak často k takovému chování docházelo v posledním roce? Pokud jste u předchozí odpovědi zvolili možnost ne, máte u této otázky také 0 bodů.

Méně než jednou měsíčně .........1

Asi jednou měsíčně ..............2

Několikrát za měsíc .............3

Asi jednou týdně ................4

Asi třikrát týdně ...............5

Denně ...........................6

15. Použil/a jste někdy k vyprázdnění projímadlo, léky k navození močení nebo jste si vyvolal/a zvracení?

Ano ..................5

Ne ...................0

16. Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku (č. 15) ano, jak často u vás k takovému chování docházelo v posledním roce? Pokud jste u předchozí odpovědi zvolili možnost ne, připište si u šestnácté otázky také 0 bodů.

Méně než jednou měsíčně .........1

Asi jednou měsíčně ..............2

Několikrát za měsíc .............3

Asi jednou týdně ................4

Asi třikrát týdně ...............5

Denně ...........................6



EMOCE A JÍDLO

17. Jíte více, než byste chtěl/a, když pociťujete úzkost, smutek, vztek nebo osamělost?

Nikdy ..........................1

Výjimečně ......................2

Občas ..........................3

Často ..........................4

Vždy ...........................5

18. Máte problémy se kontrolovat v jídle, když máte dobrou náladu? Oslavujete rovněž pocit pohody tím, že jíte?

Nikdy .........................1

Výjimečně .....................2

Občas .........................3

Často .........................4

Vždy ..........................5

19. Jíte více, než byste chtěl/a, například když zažijete nějaká nepříjemná setkání s lidmi ve svém životě nebo po náročném dni v práci?

Nikdy ......................1

Výjimečně ..................2

Občas ......................3

Často ......................4

Vždy .......................5

POSTOJ K POHYBU



20. Jak často cvičíte?

Nikdy ....................1

Výjimečně ................2

Příležitostně ............3

Občas ....................4

Často ....................5

21. Jak si věříte, že budete cvičit pravidelně?

Vůbec si nevěřím ...........1

Věřím si velmi málo ........2

Věřím si trochu ............3

Důvěřuji si velmi ..........4

Důvěřuji si zcela ..........5

22. Když přemýšlíte o cvičení, máte spíše pozitivní, nebo negativní představy?

Zcela negativní .............1

Spíše negativní .............2

Neutrální ...................3

Spíše pozitivní .............4

Zcela pozitivní .............5

23. Jak jste si jistý/á, že zařadíte pravidelné cvičení do svého denního programu?

Nejsem si vůbec jistý/á ...........1

Jsem si velmi málo jistý/á ........2

Jsem si trochu jistý/á ............3

Jsem si docela jistý/á ............4

Jsem si úplně jistý/á .............5

Vyhodnocení testu aneb v čem bude hubnutí nejtěžší

Následující hodnocení by vám mělo ukázat, co budou vaše silné, a co naopak slabé stránky pro plánované hubnutí. Už nejspíše víte, že celý úspěch tkví ve změně chování k jídlu, a díky testu a jeho výsledkům byste měli porozumět tomu, proč se třeba přejídáte. Tím stoupne pravděpodobnost, že dokážete nešvar překonat.

Cíle a postoje

6-16 bodů Zdá se, že pro vás ještě ideální čas k hubnutí nenastal. Máte jen malou motivaci a k tomu nereálné cíle. Zkuste nějak zvýšit svou motivaci - co třeba výhled na větší šance v partnerských vztazích nebo zbavení se zdravotních potíží?

17-23 bodů Jste již téměř připraveni se pokusit hubnout.

24-30 bodů Vy jste na hubnutí připraveni takřka ideálně.

Hlad a podněty k jídlu

3-6 bodů Občas možná jíte více, než byste chtěli. Ale zdá se, že to příliš nesouvisí s vnějšími podněty.

7-9 bodů Máte mírnou tendenci jíst jen proto, že jídlo je dostupné. Bude nutné, abyste se naučili zvládat vnější podněty a jedli jen tehdy, když máte opravdu hlad.

10-15 bodů Většinou jíte proto, že myslíte na jídlo nebo se neubráníte pokušení jíst. Pokuste se co nejvíce minimalizovat podněty, které vás k tomu vedou - třeba stres - a rovněž jíst jen tehdy, když máte opravdu hlad.



Kontrola přejídání

3-6 bodů Z chyb se učíte rychle. Dejte pozor na střídání přejídání a hladovění.

7-9 bodů Občas máte tendenci se přejíst, ale riziko, že by to přerušilo vaši dlouhodobou snahu zhubnout, není velké. Máte zdravý přístup k hubnutí.

10-15 bodů Jste náchylní k přejídání, jakmile se události vymknou vaší kontrole nebo vás zaskočí nějaká nenadálá situace. Měli byste cvičit a zlepšovat reakci na tyto zátěžové jídelní situace.

Záchvaty přejídání

0-1 bod Nekontrolovaná konzumace jídla vaším problémem rozhodně není.

2-11 bodů Nepodceňujte své problémy s jídelním chováním. Kdyby se problémy s konzumací jídla stupňovaly, vyhledejte odbornou pomoc.

12-19 bodů Zdá se, že byste mohli mít vážnou poruchu související s příjmem potravy. Vyhledejte neprodleně pomoc odborníka, který se zabývá touto problematikou.

Emoce a jídlo

3-8 bodů Vaše emoce váš postoj k jídlu nijak neovlivňují.

9-11 bodů Někdy jedením reagujete na emocionální výkyvy, pozor na to. Naučte se sledovat, kdy a proč se u vás toto chování objevuje, a předem si naplánujte, co budete v takové situaci dělat. Jíte, když se pohádáte s partnerem? Příště se radši jděte projít.

12-15 bodů Váš emoční stav ovlivňuje příjem potravy. Pokuste se odhalit emoce, které spouštějí jedení, a vyrovnat se s nimi jiným způsobem.

Postoj k pohybu

4-10 bodů Pravděpodobně se nevěnujete fyzické aktivitě ani zdaleka tak, jak by bylo třeba. Zamyslete se nad svými postoji ke cvičení a pokuste se změnit, co je třeba. Pokuste se začít alespoň s procházkami.

11-16 bodů Když budete cvičit pravidelněji, získáte k pohybu pozitivnější postoj. Pokuste se najít více pohybových aktivit, které vám přinášejí potěšení a přispívají ke zlepšení vaší fyzické kondice.

17-20 bodů Zdá se, že pohyb je vám vlastní - zapojte se do co nejvíce druhů cvičení. Kombinujte pohyb vhodný pro spalování tuků s tím, díky němuž si zpevníte postavu.

Test vznikl ve spolupráci se sdružením STOB