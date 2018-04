Test dětských zubních kartáčků: i levné mohou být dobré

Štětinky kartáčku by měly být měkké a husté. Zastřiženy mají být rovně a jejich konce by měly být zaoblené. Ideální je menší pracovní plocha, pro dítě mezi třetím a šestým rokem kolem dvou centimetrů. Vhodná je rukojeť z neklouzavého materiálu, bez zbytečných hrotů a výstupků. Dobré je, pokud rukojeť trošku pruží, neměla by být úplně tvrdá. Ani vítěz testu, kartáček Curaprox, však není podle porotců ideální. Body ztratil za tvar rukojeti.