Než žít s matkou, to raději dětský domov. Teď by ráda studovala chemii

Daniela se v dětském domově ocitla na vlastní žádost v 15 letech spolu se svou sestrou. Soužití s matkou, která neunesla rozchod s otcem, znamenalo křik a bití, výčitky střídal nezájem. Děti často neměly co jíst. Starší sourozenci odešli z domova a Daniela se sestrou požádaly o odebrání od matky.

I když se v ústavu ráda zapojila a pomáhala v kuchyni, potýkala se Daniela s problémem vyjádřit se, mluvit o sobě. Její neschopnost komunikovat občas vyvolávala střety s vychovatelkami. Také mezi sestrami vznikaly konflikty, které řešily křikem a vztekem.

Daniela se těžkým životním startem nedala zlomit a své naděje upřela do vzdělání. Střední zdravotnickou školu si vybrala už při nástupu do dětského domova a vystudovala ji s výborným prospěchem. Proto jí bylo umožněno bakalářské studium chemického oboru, který nadále studuje zodpovědně a s dobrými výsledky.

„Považuji se za zapáleného chemika a biologa, takže jsem ve svém živlu,“ říká Daniela. Našla novou sebedůvěru a životní cíl, v komunikaci je klidnější a jistější než dřív. Ve studiu chce pokračovat a potom pracovat v oboru, který ji baví: „Ráda bych pracovala v laboratoři, láká mě biochemie.“

Teribear hýbe Prahou

Pomoci studovat mladým lidem z dětských domovů spadá do jednoho z deseti témat Nadace Terezy Maxové. Postupně představujeme všechny okruhy péče o potřebné, do kterých může přispět každý. Stačí se přihlásit do charitativního nonstop happeningu Teribear hýbe Prahou.

Nezáleží na věku, fyzické kondici, ani čemkoliv jiném. Kdo má chuť pomoci, může tak učinit po dobu deseti dnů od 8. do 17. září v kteroukoli denní či noční hodinu. Stačí se jen registrovat, pořídit si za sto korun čip, který je už nyní ke koupi na stránkách www.teribear.cz, a přijít si zaběhat nebo se projít na vyznačený okruh na Letenské pláni v Praze. Sami se pak rozhodnete, který z deseti příběhů chcete podpořit. Pomůžete jak částkou za čip, tak padesátikorunou od partnerů akce za každý kilometr, který zdoláte na trase dlouhé 1,3 km.

