Sexuálně zneužitý Honza se trápil, pak se rozhodl promluvit

Začalo to na internetu. Honzu oslovil starší kluk, sportovec. Jezdí k moři a na hory, zažil spoustu dobrodružství. Honzovi jeho zájem připadá úžasný, jemu samotnému je přece teprve 13 let. Rád se s ním setká.

Ukázalo se sice, že mladík je spíše dospělý muž, ale Honzu jeho pozornost těší dál. Proč jen do toho bytu chodil? Proč neřekl ne? Dobrodružství se změnilo v noční můru, když muž Honzu sexuálně zneužil. Komu se svěřit? A jde to vůbec říct? Honza nemohl spát, stranil se ostatních, zhoršil se ve škole. Jedné probdělé noci zavolal Honza na Linku důvěry Dětského krizového centra.

Najednou to všechno muselo ven. Pracovník linky Honzu vyslechne a pomáhá mu najít slova, kterými by se mohl svěřit dospělým. Říká mu, že může přijít do Dětského krizového centra.

Ale Honza nechtěl jít sám a rozhodl se promluvit s rodiči. Do centra přicházejí společně a je jasné, že rodiče nevědí, jak s Honzou mluvit. Sami se trápí nepříjemnými představami, nespí a obviňují se. Pracovníci je nejprve vyslechnou a pak vysvětlí, jak to v centru chodí. Po konzultaci je nastavena odborná péče pro Honzu i pro celou rodinu. Chlapcovi rodiče jsou zapojeni do postupného ozdravného procesu, který rodině pomůže se s náročnou životní situací vyrovnat, a Honza už nemusí být na své břemeno sám.

Teribear hýbe Prahou

Pomoci týraným a zneužívaným dětem vyrovnat se s tím, co musely prožít, spadá do jednoho z deseti témat Nadace Terezy Maxové. Postupně představujeme všechny okruhy péče, do kterých může přispět každý z nás. Stačí se přihlásit do charitativního nonstop happeningu Teribear hýbe Prahou.

Nezáleží na věku, fyzické kondici, ani čemkoliv jiném. Kdo má chuť pomoct, může tak učinit po dobu deseti dnů od 8. do 17. září v kteroukoli denní či noční hodinu. Stačí se jen registrovat, pořídit si za sto korun čip, který je už nyní ke koupi na stránkách www.teribear.cz, a přijít si zaběhat, nebo se projít na vyznačený okruh na Letenské pláni v Praze. Sami se pak rozhodnete, který z deseti příběhů chcete podpořit. Pomůžete jak částkou za čip, tak padesátikorunou od partnerů akce za každý kilometr, který zdoláte na okruhu dlouhém 1,3 km.

Poběží i naše redakce

Generálním mediálním partnerem akce Teribear hýbe Prahou je vydavatelství MAFRA a.s. a na Letenské pláni se můžete v úterý 13. září potkat také s redaktorkami internetového i tištěného magazínu Ona Dnes. I my chceme svými kilometry přispět na lepší život opuštěných dětí či znevýhodněných rodin.

Postupně vám představíme všech deset konkrétních příběhů, kde můžeme pomoct, a vy pak na přelomu srpna a září v hlasování rozhodnete, pro koho má redakce běžet. Společně pohneme Prahou a pomůžeme dětem prolomit bludný kruh trápení!