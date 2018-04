Děti o mně vědí všechno, říká moderátorka Tereza Pergnerová

Toto téma se se synem Samuelem a dcerou Natálkou snažila probírat už odmalinka. „Chtěla jsem být první, kdo jim to řekne. Otevřeně jsem přiznala, že to byla chyba a nemůžu to vrátit. Pokud si odnesou do života, že určité kroky vrátit nejdou, budu ráda,“ říká moderátorka, která teď žije se svojí rodinou v Rakovníku.



Obyčejný život na maloměstě vyhovuje jí i dětem. Do Prahy už jezdí hlavně za prací. Dokonce uvažuje, že se časem posune s rodinou ještě dál.

A co dalšího Tereza v rozhovoru prozradila? Třeba to, že původně chtěla být herečkou, i to proč si dnes už svou práci pečlivě vybírá.

„Čím jsem starší, tím mi činí větší problémy dělat něco, co ´necítím´. Jsem připravená i na to, že můžu trávit větší část života doma. Teď jsem téměř tři roky nepracovala.“

