Petra prodělala desítky zlomenin. Teď si může kuchyňskou linku nastavit

Petra je od mala na vozíku, protože trpí unikátní chorobou, zvýšenou lámavostí kostí. Se synem Viktorem žije v malém obecním bytě 2+kk v České Lípě.

Mít dítě bylo riskantní, protože hrozilo, že Petře při porodu praskne pánev. „Lékaři s mým rozhodnutím nesympatizovali. Dá se říct, že jsem šla hlavou proti zdi.“

Viktorův otec s rodinou vydržel jen bezmála tři roky. Pak je opustil a synovi se po něm dodnes stýská.

„Mamku mám hodně rád. Někteří kluci říkají, že je dobře, že je na vozíku. Asi to říkají ze srandy,“ přemýšlel nahlas Viktor v pořadu. „Já jenom řeknu, že za to nemůže, a jdu pryč. Ale hlavně se mi hodně stýská po taťkovi, přál bych si, aby tu s námi bydlel,“ svěřil se kamerám s přáním, které mu žádná televize splnit nedokáže.

Petra se s bývalým mužem dala dohromady přes seznamku. „Během čtyř, pěti měsíců jsme se k sobě sestěhovali a po dvou letech se narodil Viktorek. Brali jsme se, když mu byl rok a kousek,“ zavzpomínala na dobu před osmi lety. „Když přišly starosti, manžel začal pít a začal mě i bít. S první fackou, po roce a půl manželství, jsme se rozváděli,“ vylíčila.

Se zlomeninami už se Petra narodila. „Asi by bylo jednodušší vyjmenovat části těla, které jsem neměla polámané. Když jsem začala chodit do školky a pak do školy, osmdesát procent času jsem strávila v nemocnici. Poslední úraz se mi stal před dvěma lety, kdy jsem spadla z gauče na zadek a měla uzavřenou zlomeninu kostrče.“

Život však zdaleka nevzdává. I přes svůj handicap se věnuje paracyklistice a je už čtyřnásobná mistryně české republiky. „Jsem v permanentním nebezpečí. Kdybych se kdekoliv ´vyklepla´, tak je jasné, že skončím v nemocnici.“

Kromě závodění na handbiku ji ještě baví plavání a ve volném čase jezdí jako dobrovolnice pomáhat do blízkého domova důchodců. Přesto jsou prý občas chvíle, kdy je jí úzko. “Když jede třeba Viki na víkend se skauty, tak se doma stočím do klubíčka a říkám si, že život nemá cenu. A ptám se, jestli má smysl všechna ta energii, kterou do něj dávám.“

V bytě Petru nejvíc trápí kuchyně. Linka je umístěna příliš vysoko a úkony, které tu musí zvládat, pro ni nejsou bezpečné. Potíže má i v koupelně. Pro její handbike už v malém a přeplněném bytě není místo. To všechno by si přála změnit a Tomáš Mareš a jeho stavební tým se rozhodl pomoct.

Zatímco Petra s Viktorem strávili příjemný týden na zámku Zbiroh, jejich domov v České Lípě prošel celkovou rekonstrukcí.



Petra se potkala s moderním pětibojařem Davidem Svobodou a fotila se s moderátorkou pořadu Terezou Pergnerovou na titulní stranu Magazínu Rodina DNES. Viktor, který si přál stát se youtuberem, poznal Milana Peroutku a dostal tablet.



Všechny zážitky nakonec zastínil návrat do nového domova. Viki byl nejvíc nadšený z terária s agamou a Petra z kuchyňské linky, jejíž výšku může tlačítkem posouvat podle potřeby. Má teď i novou postel a do rozšířené kuchyně se vešel i jídelní stůl, aby už nemuseli jíst u konferenčního jako dosud.

„Proměna mi ukázala, že vždycky se dá začít znova, otevřela mi nové dveře. A kdybych si měla něco v životě ještě něco přát, tak aby z Viktorka vyrostl fajn kluk, aby byl spokojenej a dokázal se o sobe postarat a aby se ke mně i v dospělosti rád vracel.“