Teplé dny přivedly lékařům do ordinací várku pacientů

Prochlazení zahrádkáři a namožení sváteční sportovci rozšířili v těchto dnech běžnou klientelu praktického lékaře Jana Jelínka. Tak jako každé jaro má i letos příliv pacientů, kteří se v prvních slunečných dnech spálili. Mírná zima přispěla zase k tomu, že přetrvávají nemoci běžné pro chladné období. V ordinaci dětské lékařky Hany Cabrnochové je hodně pacientů s virovými průjmy.

"Je tu kombinace prochladnutí a námahy, začali chodit zahrádkáři s namoženými zády, která jim prochladla," řekl Jelínek. Rtuť teploměru se o víkendu přehoupla přes 20 stupňů Celsia. "Zpotí se v tričku, pak si chvíli posedí a koukají na své dílo na zahrádce - a pak jdou druhý den k doktorovi," shrnul lékař. S podobnými problémy chodí i sportovci, kteří poprvé po zimě začali protahovat svaly.

Prochlazení často utrpí i spáči - noci jsou ještě chladné, a tak lidé, kteří začali spát při otevřených oknech, snadno prochladnou.

Problémy mají alergici, letos po mírné zimě jim obtíže začaly dříve. V těchto dnech sezona vrcholí. "Hodně teplé dny způsobily, že vykvetlo téměř vše najednou, takže je poměrně dost alergických rým," uvedl Jelínek. Dodal, že už měl i pacienty s úžehem, a varoval před jarním sluníčkem. "Kdo se poprvé svlékne na slunci na delší dobu, měl by si dát pozor; kůže je po zimě zchoulostivělá, určitě by se měl namazat ochranným krémem," doporučil.

Cabrnochová řekla, že v její ordinaci po zimě ubylo infekcí dýchacích cest, ale přetrvávají typické zimní průjmy způsobené rotaviry. "Křivka střevních průjmovitých onemocnění je pozvolnější, v zimě nebyla epidemie, ale vyskytují se i nyní. Jinak pravidelně končí v březnu," shrnula.

Rodiče by podle lékařky měli dbát na to, aby děti dodržovaly pitný režim. Teplé počasí umožňuje, aby trávily více času venku při sportování. "Při sportu je třeba více pít a je-li horko, ještě více, organismus ztrácí více vody," upozornila. Na rozdíl od jiných jar, která přišla po chladné zimě, netrápí letos lidi jarní únava. "Není typický výkyv, který je dán především změnou podnebí, takže není důvod domnívat se, že by jarní únavy letos bylo více," řekla lékařka.