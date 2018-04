Chybí vám doteky a vzájemná blízkost? Zkuste společné cvičení

Videoseriál “Tělo na tělo” přináší v každém dílu několik cviků, při nichž partneři posilují společně. Musí se na sebe soustředit, přizpůsobovat se, brát ohledy a komunikovat.

Optimální trávení volného času v páru Rozdělení na třetiny: - bez součinnosti: jeden si čte, druhý sleduje televizi - oddělený čas: každý je se svými přáteli, věnuje se vlastním koníčkům - vzájemná součinnost: kino, divadlo, společné cvičení, taneční Zdroj: Petr Šmolka

V prvním dílu jsme vás seznámili se základy párového cvičení a přinesli ukázku tréninku pro začátečníky (více čtěte zde). Nyní se zaměříme hlavně na výhody společného trávení času a ve videu najdete složitější cviky, díky nimž natrénujete hlavně výdrž a stabilitu.

Největší význam má tato společná aktivita pro partnery, kteří se jinak spíše míjejí. “Je to třeba jako taneční pro dospělé. V obou případech hrají roli vzájemné doteky, tedy to, co se časem z některých vztahů bohužel vytrácí,“ vysvětluje psycholog a manželský poradce Petr Šmolka.

Snadno se také může přihodit, že komunikace vázne kvůli nedostatku nosných témat. “U párového cvičení se jednoduše domluvit musíte, jinak to nefunguje. Může to vztah utužit a posunout na jinou úroveň,“ vychází z vlastních zkušeností trenér Jiří Nečásek, který cviky na videu předvádí se svou partnerkou.

Sdílení společných prožitků pak přirozeně nese i nová témata. Partneři si navíc musí navzájem důvěřovat, což je základem každého fungující vztahu.

Na druhou stranu existují páry, pro které nemusí být takové cvičení vhodné. Problém může nastat ve chvíli, kdy si jeden z dvojice chce toho druhého takzvaně pohlídat.

“Jinak řečeno, rizikové je tedy hlavně pro žárlivce a jejich partnery. Cvičení samo však za daná rizika nemůže, soužití s žárlivcem je rizikové vždy,” objasňuje psycholog Petr Šmolka.

Za tři týdny se můžete těšit na závěrečný díl našeho seriálu, kde trenér se svojí partnerkou předvede sestavu pro zdatnější cvičence. Naučíme vás klik ve stojce a prozradíme trik, jak budou vaše dřepy a výpady ještě účinnější než doposud.

