Tělo mě bolelo i při dýchání, postihla mě svalová dysbalance

Pod pojmem svalová dysbalance se dá představit ledacos. Většina lidí si asi představí sportovce, kteří se jednostranně přetěžují a pak je bolí třeba jedno rameno nebo třeba stehenní sval. Ano, to je typická svalová dysbalance u sportovců. Oni většinou vědí, jak se s tímto problémem vypořádat, a tak s trenérem sestaví plán, jak se hodit zpět do formy, a za chvíli je po problému.



Mě však potkala svalová dysbalance celého těla. Nyní je mi 22 let a onemocnění se u mě začalo projevovat pozvolna a plíživě, až se přehouplo v táhlé a chronické onemocnění. Nutno říci, že kdyby fyzioterapeuti věděli hned, co se mnou je, vůbec jsem nemusela skončit tak, jak jsem skončila. Ale abych nepřeskakovala.

Začalo to na brigádě

Před svaťákem, když mi bylo 19 let, jsem už třetím rokem chodila na brigádu do hotelu. Při své váze 48 kilogramů a výšce 165 centimetrů jsem se strašně přepínala, tahala jsem těžké věci, stěhovala postele, nosila balíky s cejchami, tašky s nákupem, plata s pitím a tak dále.

To jsem střídala s hodinovým hrbením nad učením, ve zkroucené poloze u počítače a žádné cvičení. Pak to přišlo. V hotelu jsem se pro něco shýbla a jako staré babce mě řízlo v zádech tak, že jsem se nenarovnala. Klasický hexenšus, neboli houser. Tím to začalo.

Vzala jsem si prášek, nahřála záda a řekla si, že to je OK, že to se asi stává všem. Jenže od té doby se problémy začaly jen hromadit. Postupně mě díky tomuto životnímu stylu začalo bolet komplet celé tělo.

Nemohla jsem dodýchnout

Nemohla jsem sedět, strašně mě bolel celý zadek a kostrč. Když jsem ležela, cítila jsem kyčle a pánev, delší chůze nebo stání bylo utrpění pro moje bedra, hrudní páteř jsem měla každou chvíli zablokovanou tak, že jsem nemohla dodýchnout. Přidala se krční páteř a také píchání v kolenou.

Měla jsem pocit, že jsem v poločase rozpadu. Nechápala jsem. Do té doby jsem byla absolutně zdravá holka a najednou toto.

Nejhorší na tom všem byl fakt, že jsem oběhala spousta doktorů, ale nic nenašli. Poslali mě tedy na rehabilitaci s tím, že je to problém komplexní v držení těla. To měli pravdu, ale na rehabilitacích mi nikdo nedokázal pomoct. Vždy mi dali jen nějaké masáže, proudy a protahovací cvičení.

Bylo to k ničemu. Jen se pořád divili, že tak mladá holka má tolik problémů, což mě psychicky ničilo.

Každé ráno bolest

Nebylo pro mě možné jít do kina - nevydržela bych tam sedět ani na úvodní reklamu. Byla jsem vděčná, že už nejsem ve škole, ale v práci, kde mám možnost vstát a projít se.

Sport nebo delší chůze bylo tabu a sex? To byla jen nutnost, abych přítele neomrzela, tomu patří mé díky, že to vydržel a podporoval mě, protože psychicky jsem to nesla těžce.

Vyléčili mě v Kladrubech

Po roce marné snahy a všech alternativních metod, jako je Dornova metoda, mě můj chiropraktik ze zoufalství poslal do Kladrub, že mám komplexní problém a musím cvičit. Díky bohu za to!

Hned při nástupu mě primářka a moje osobní fyzioterapeutka prohlédla, vyšetřila a vyslechla moje nářky po roce chronické a unavující bolesti. Okamžitě věděly, že jde o chronickou svalovou dysbalanci, kterou jsem si přivodila nošením těžkých věcí, zdviháním břemen ve špatné poloze a několikahodinovým opakovaným sezením u počítače.

A jelikož jsem přirozeně hubená a vše, co sním, hned strávím, funguje to tak i na svalovou hmotu. Pokud neudržuji svaly v aktivitě a zdravé poloze, svaly ochabnou a nastane každodenní píchání a chronické bolení celého těla.

V Kladrubech jsem strávila tři měsíce při prvním pobytu a pět týdnu po roční opakovačce. Vyléčila jsem se díky správné diagnóze a hlavně díky terapeutce Markétě, která nade mnou stála jako dráb a hlídala mě, abych opravdu cvičila.

Užila jsem si zase sex

A já cvičila jako o život! Přála jsem si být jako dřív, běhat se psem, bez bolesti sednout na kolo, věnovat se s přítelem turistice i si po roce intenzivní bolesti užít sex. Povedlo se.

Po půl roce od prvních Kladrub se můj stav zlepšil o 90 procent! Denně teď cvičím a nikdy už nepřestanu. Vše spočívá v posilování všech svalů na těle, ale hlavně hlubokého stabilizačního systému.

Vše je ve svalech

U mě šlo především o posilování pánevního dna a hýžďových svalů, jelikož ty mě bolely tak, že nešlo sedět.

Svalové dysbalanci se dá předcházet správným držením těla, nepřetěžováním se, tedy nenosit těžké věci, nezdvihat těžká břemena a netrávit dlouhé hodiny v jedné poloze.

Mnoho mladých lidí bolí páteř nebo mají pohybové problémy, přestože páteř mají v normě. Vše je ve svalech. Čím silnější svalstvo, tím se vám lépe žije. A nemusí to skončit u vyhřezlých plotének. Tak bych totiž skončila, kdybych nezačala cvičit.