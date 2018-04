Těhotné ženy by měly omezit přísun kofeinu

1:00 , aktualizováno 1:00

Těhotné ženy by to neměly přehánět s pitím kávy, říkají odborníci. Denní přísun kofeinu by u nich neměl překročit 300 miligramů, což je zhruba jeden větší šálek. Mnoho lékařů nastávajícím maminkám doporučuje kofein vynechat úplně.