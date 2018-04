Těhotné, pozor na vitamin C!

Vitamin C jako nejzdravější ze všech? Nové výzkumy ukazují, že to nemusí být nutně pravda. Zvlášť na pozoru by se měly mít těhotné ženy. Američtí lékaři zjistili, že zatímco vitamin E užívaný v těhotenství riziko astmatu u dítěte snižuje, u vitaminu C je tomu spíš naopak.