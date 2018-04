Maminka, nebo babička? Těhotné stárnou, lékaři se děsí

"Optimální věk pro první dítě je v Evropě okolo 25. roku života," podotýká Antonín Pařízek z pražské porodnice U Apolináře.

Mladší, nebo starší? Odpověď není jednoznačná, ačkoli psychologové naopak preferují starší maminku. JERONÝM KLIMEŠ

psycholog "Jsou to prostě zralé ženy, které vědí, co chtějí, často jsou i materiálně zajištěné a tím víc v klidu. Vedou děti k větší důslednosti, nebývají tak hysterické a vědí, že svět se nezboří, když Pepíček ještě nechodí ve dvou letech na nočník." RADIM OPATRNÝ

dětský psycholog "Pokud žena těhotenství zvládne, tak si myslím, že obecně starší matky jsou prostě lepší. Nemluvím samozřejmě o extrémním věku padesáti let, ale maminky mezi třicítkou a čtyřicítkou i lehce po jsou víc v pohodě. Většinou méně křičí, nebývají hysterické kvůli prkotinám a děti víc motivují, než srážejí ve výchově. Takže pokud své potomky zvládnou fyzicky, určitě říkám ano."

Podle něho se stoupajícím věkem matky významně stoupá riziko genetických vad u dětí, starší matky jsou mnohem více ohroženy vysokým tlakem, diabetem, tromboembolickou nemocí.

"Na druhé straně ale musím sám uznat, že ženy, které s těhotenstvím nespěchají, bývají obvykle zkušenější a vyzrálejší. Na těhotenství, respektive rodinu se skutečně těší a mateřství si obvykle umějí více užít," dodává smířlivě.

Nejen slavní rodí ve čtyřiceti

Stránky společenských magazínů jsou doslova zaplavené slavnými ženami, které si dopřály - a někdy i první - těhotenství po čtyřicítce. Tedy ve věku, kdy naše babičky většinou houpaly na kolenou vnouče.

Doba se prostě mění a my s ní. Ve čtyřiceti nejenže nejsme na odpis, ale naopak si umíme užívat život každým douškem. A mateřství z toho nevynecháváme.

Například zpěvačka Bára Basiková v jednom z mnoha rozhovorů otevřeně přiznala, že teď si své těhotenství užila mnohem více, než když měla coby "dvacítka" dvojčátka. Sice je možná více unavená, ale rozhodně má víc trpělivosti, není tak úzkostlivá a spoustu věcí bere s nadhledem, protože už ví, co je důležité a co ne.

Ovšem na to, abyste tohle věděla, nemusíte být celebrita. Stejnou zkušenost má i Petra, maminka třiadvacetileté dcery, které nadělila začátkem roku bratříčka.

"Je pravda, že když jsem miminko plánovala, tak jsem byla trochu nervózní, jestli to zvládnu a jestli to zvládne mé tělo. Ale jsem ráda, že jsem se rozhodla, že ano. Moje dcera už je velká, odešla do zahraničí a nám bylo s manželem trochu smutno. Tak jsme si řekli, že to zkusíme. A dnes máme sedmiměsíčního Honzíka," směje se dvaačtyřicetiletá "novopečená" maminka Petra.