Matkou ve 40. Šance na početí je čtvrtinová, ale ženy bývají vyrovnanější

Matky v Česku podle údajů Českého statistického úřadu stárnou. Zatímco v roce 1990 byl průměrný věk maminek při narození prvního dítěte kolem 25 let, o více než dvě dekády později se toto číslo zvýšilo na 29,8 let. V Praze dokonce průměrný věk prvorodiček převyšuje všechny ostatní kraje, první těhotenství tu žena prožívá ve věku bezmála 31,5 let.



„Důvody jsou především sociální. Vysoké procento žen buduje kariéru, chtějí si ´užít života´, odkládají první těhotenství. Je třeba si ale uvědomit, že přibývá nejen žen, které poprvé po čtyřicítce rodí, ale roste také počet žen, které již zůstanou nechtěně bezdětné,“ uvádí gynekolog Jan Šulc z kliniky GEST.

Z biologického hlediska je podle lékařů ideální věk pro početí kolem 23 let. Ženu od 35 let už gynekologové označují za starší rodičku.

„Já jako nejlepší věk pro první graviditu vidím někde kolem 32 let. Je totiž třeba brát do úvahy i sociální faktory. Také je dobré zvažovat celkové generační plány. Pokud si žena vždy představovala, že bude mít dvě či více dětí, je vhodné začít tyto plány naplňovat dříve,“ vysvětluje gynekolog Šulc.

Častější potraty i zdravotní potíže

Početí dítěte však není závislé jen na přání nebo plánu ženy. Čím dál víc žen se dostává do situace, kdy nemají toho správného partnera, nebo se jim prostě nedaří otěhotnět.

„Ačkoliv se tvrdí, že těhotenství s sebou s přibývajícím věkem přináší větší rizika, vždy je potřeba brát ohled na fyzický i duševní stav dané ženy. Přesto však zralé tělo nelze srovnávat s organismem dvacetiletých dívek,“ uvádí sexuolog a gynekolog Pavel Turčan.

U starších prvorodiček dochází častěji k samovolným potratům, a to až u 34 procent. Starší těhotné ženy musejí mnohdy bojovat s těhotenskou cukrovkou či vysokým tlakem, častý bývá i porod císařským řezem.

Dostává-li se dítě ven přirozenou cestou, trvá takový porod zpravidla déle. Také se miminko může narodit předčasně nebo s nižší porodní váhou.

Šance na početí je po čtyřicítce malá

„Navíc se výrazně snižuje možnost početí - tedy ve srovnání například se ženou třicetiletou. A nejde jen o početí cestou přirozenou. Klesá výrazně i úspěšnost všech metod asistované reprodukce - s jedinou výjimkou, kterou je užití darovaných vajíček,“ varuje gynekolog Jan Šulc.

Plodnost ženy se podle zkušeností lékařů začíná snižovat již před 35. rokem života. Ve 38 letech je šance na početí přibližně poloviční než ve třiceti letech, ve 40 letech již jen třetinová a nad 43 let jde pak již jen o ojedinělé případy.

„Ačkoliv mnoho starších maminek přivede na svět zcela zdravé dítě, je třeba myslet i na zvýšené riziko vrozených vad a vícečetného těhotenství. Přímo úměrná vyššímu věku prvorodičky je také doba, než se její tělo po porodu zase zregeneruje. Čtyřicátnice totiž už nemívají na mateřství tolik sil a energie,“ poukazuje na nevýhody lékař Pavel Turčan.

A dodává, že výhodou oproti mladším matkám je však jejich vyzrálost, sebedůvěra, nadhled i větší psychická pohoda. Mateřství tak probíhá zpravidla v poklidu, vyrovnaně a bez většího stresu.