Tak už začni! Jak si dát příjemně do těla a vypadat líp

Tak už začni!

Bezplatný deník Metropolitní Expres připravil spolu s odborníky speciálního Programu Active Wellness tříměsíční soutěž Tak už začni! V červnu se do ní přihlásily stovky odvážlivců z řad čtenářů Metropolitního Expresu. Před měsícem vybrali lékaři na klinice Medicom VIP 16 lidí, kteří chtějí něco ve svém životě změnit. Někdo hubne, jiný nabírá svaly, další se zbavují stresu a bolestí zad. Jejich cesta už začala a my s nimi budeme až do října, kdy celá soutěž skončí a vy vyberete toho, kdo vám byl nejvíce sympatický.

Zkuste to také

Soutěžících se ujal tým odborníků Active Wellness. Lékař, fyzioterapeut, dietolog a trenér jim podle individuálních potřeb a problémů připravili plány šité přesně na míru. Čtenáři tak budou moci nejen sledovat boj šestnácti dobrovolníků s chutí k jídlu či stresem, ale také si sami vyzkoušet, jaké to je. Připravená série článků na stránkách www.takuzzacni.cz a na stránkách Metropolitního Expresu poskytne návody a tipy i vám. Dozvíte se, jak cvičit, relaxovat, zbavit se bolestí a dobře vypadat.

Přesně podle vás!

Jídelníček a cvičení se vždy musí přizpůsobit vám a ne naopak. Psychika hraje velkou roli, a tak vás nesmí nic svazovat a omezovat. Pokud by vám jídlo nechutnalo nebo byste měli hlad, tak program prostě nevydržíte. Člověk není stroj a nepohodlí se snaží zbavit. O zdravé výživě se dozvíte více v článku našeho dietologa Ivana Macha.



Nutit milovníka přírody, aby trávil dvacet hodin týdně v posilovně, je také nesmysl. Vždyť hubnout a zpevňovat tělo se dá i na kole, na bruslích nebo třeba při svižné procházce v lese nebo po horách. Odborníci Active Wellness proto s každým proberou celý plán a doladí ho tak, aby ho bavil a byl účinný.

Posilovny se nebojte

Mnoho lidí má posilovnu stále spojenou pouze s namakanými kulturisty, kteří hekají před zrcadlem a budují svalovou hmotu. Tak to tam už dneska nevypadá. Fitnescentra využívají jak vrcholoví sportovci k udržení fyzičky, tak obyčejní lidé, tlustí, hubení i svalnatí. Ženy i muži. Vyhýbat se jim nemusejí ani starší a nemocní. Pokud máte třeba srdeční obtíže nebo jste po úrazu, trenér vám dokáže sestavit program, který vám pomůže. Nejde o to se zničit, stačí trochu protáhnout tělo, a každému je hned lépe. Pokud zároveň zjistíte, jak cvičit proti bolestem zad a pracovat s dechem, uvidíte, co všechno se dá na těle i na duši zlepšit. Zapojit se mohou i děti či nastávající maminky.

Dohled odborníka

Pokud jste nikdy necvičili, je dobré, aby se vám zpočátku věnoval zkušený trenér. Proto jsou i naši soutěžící pod dohledem několika specialistů. Nemusejí se tak bát, že si při zvedání činek ublíží. I vy se můžete poradit s odborným týmem a vše si vyzkoušet. Připravili jsme pro vás totiž speciální sportovní dny a semináře. První je přichystán už na tuto sobotu 18. srpna ve Žlutých lázních. Volejbalové a fotbalové týmy najdou každý den přihlášku v Metropolitním Expresu.

Wellness pro zdraví





Wellness je životní styl, způsob trávení volného času. Pokud se pro něj rozhodnete, tak se stane součástí každého dne a nakonec si budete říkat, jak jste mohli žít jinak. A nemusíte přitom ani nic moc drasticky měnit. Stačí pomalé drobné úpravy jídelníčku, trocha pohybu a dostatek odpočinku, a hned se budete cítit lépe. Naši soutěžící mají za sebou měsíc a všichni si program pochvalují. A když to jde jim, musí to jít i vám. Změna postavy je to nejmenší, co vám můžeme nabídnout. Důležité je, abyste se cítili fit a plní energie ke zvládání každodenních starostí, ale i radostí.