Své ledviny nedám, ale cizí přijmu

10:20 , aktualizováno 10:20

Co všechno byste byli ochotni udělat pro záchranu lidského života? Většina z nás by asi odpověděla, že téměř cokoliv. Pokud však jde o darování vlastních orgánů, nejsou Češi právě obětaví. Zdaleka ne každý by byl ochoten darovat své orgány třeba i po své smrti.