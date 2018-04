Své datum narození znáte. Ale kolik je vám doopravdy?

Nemoci srdce a cév jsou stále největším zabijákem v České republice, ročně jim podlehne přibližně 60 tisíc lidí. Mají také na svědomí největší počet hospitalizací a invalidních důchodů.

Muži se sice dožívají v průměru 72 let a ženy 78 let, ale mnozí trpí oběhovými nemocemi, které zhoršují kvalitu jejich života. S tím souvisí i fakt, že mnozí padesátníci mají starší tělo, než by odpovídalo jejich roku narození.

Rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem může být podle prezidentky Asociace medicíny proti stárnutí Moniky Golkové až deset let.

Krása nebo skutečné mládí

Vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, nezdravé jídlo, kouření a stres přispívají k opotřebovávání organismu a k jeho rychlejšímu stárnutí.

Přitom právě boj s přibývajícími léty je mezi lidmi v poslední době stále populárnější. Skutečné udržování mladistvosti se však často zaměňuje za vnější krásu a omlazování pomocí estetické dermatologie nebo plastické chirurgie.

"Jenže mládí a vitalita nespočívá jen v našem hezkém obalu, ale i v tom, co je uvnitř nás samých - ve stavu organismu, vnitřních orgánů a fungování našeho těla jako celku. Právě tomu se věnuje nově vznikající a rychle se rozvíjející obor medicíny nazvaný medicína proti stárnutí neboli anti-aging medicína," vysvětluje lékařka Golková.

Mnohem důležitější, než kolika let se dožijeme, je to, zda strávíme poslední čtvrtinu života aktivně. Zkušenosti z jiných zemí, například Japonska, ukazují, že lidé se mohou dožít vysokého věku v plné síle.

Čím si krátíte život?

Medicína proti stárnutí dokáže stanovit, jaký je váš biologický věk, a ten cíleně ovlivňovat. Zjištění biologického věku je komplex mnoha lékařských vyšetření a rozsáhlého dotazníku.

"Pacient se dozví, jaký je jeho skutečný biologický věk, kde jsou jeho nejslabší stránky a jakou má perspektivu a prognózu. Pokud bude postupovat v souladu s doporučením lékařů, může získat navíc pět, nebo i patnáct let života," tvrdí Lubomír Novák z pražské GHC kliniky, která se tomuto oboru věnuje.

Je však třeba počítat s tím, že takovou péči pojišťovny neplatí a že výdaje půjdou do tisíců.

Čím si svůj biologický věk lidé nejčastěji zkracují? Ovlivňuje ho životní styl, prostředí a geny. "Kromě genetických faktorů, které ovlivnit nejdou, určuje délku našeho života to, co jíme, jak odpočíváme, zda kouříme, a také vnější vlivy jako životní prostředí, sluneční záření a podobně," vysvětluje lékař.

Na stárnutí se dále podílí fungování hormonálního systému, změny struktury nukleových kyselin, změny metabolismu kyslíku a zejména působení volných kyslíkových radikálů, které dokážou přímo poškozovat buňky lidského těla.

Čím je člověk starší, tím více volných radikálů na něj útočí, přičemž obranná schopnost jeho těla klesá. A ze všeho nejdůležitější je v tomto směru zdravé srdce.

Vaše srdce je příliš staré

Jak podobná péče vypadá v praxi? Do ordinace specialisty na medicínu proti stárnutí přišel pětapadesátiletý architekt, kterého trápila mírná nadváha, mnoho krevních tuků, vysoký tlak a také únava a podrážděnost.

Vyšetření ukázalo, že biologický věk jeho srdce je 70 let. Lékaři mu doporučili změnu stravovacích návyků, pomocí léků srovnali hladiny hormonů a doporučili mu, aby se pravidelně hýbal.

Po jednom měsíci cítil pacient zlepšení, cítil se veselý, klidný a plný síly. Při následné kontrole po třech měsících ho už netrápily žádné obtíže, kvůli nimž původně přišel, klesl mu cholesterol a krevní tlak se vrátil do normálu.

Čím prospějete svému srdci

• Hlídejte si cholesterol

Měli byste poprosit vašeho praktického lékaře, aby vám zjistil hladinu cholesterolu pomocí jednoduchého krevního rozboru. Maximální hladina, která vám ještě neškodí, je 5,9 mmol/l.

• Jaký je váš krevní tlak?

Pokud vám lékař naměří hodnotu 140/90 a více, je váš krevní tlak vysoký a vy trpíte hypertenzí. Ta sama o sobě nijak nebolí, ale kvůli ní se více opotřebovává oběhový systém a stoupá riziko vážných komplikací, jako je třeba infarkt a mozková mrtvice.

• Pozor na kouření!

Mnoho lidí spojuje kouření především s nemocemi dýchacích cest a obávanou plicní rakovinou, avšak kouření škodí i kardiovaskulárnímu systému.

• Dbejte na životní styl

Součástí zdravého životního stylu je i zdravá strava, v níž není nadbytek soli, živočišných tuků a cukrů. Zdravý jídelníček kromě snížení rizika vzniku srdečních chorob snižuje i riziko, že vás postihne cukrovka, která sama o sobě rovněž zvyšuje pravděpodobnost potíží se srdcem.