Pozor na 8 problematických potravin, sůl vás může časem i zabít

Sodík, který je obsažen v soli, je pro tělo nezbytný. Je tedy důležité naučit se s tímto všudypřítomným prvkem zacházet tak, aby pracoval ve prospěch našeho zdraví.

Jedna lžička denně

"Sůl, potažmo sodík potřebujeme pro správnou svalovou práci, nervovou činnost a kvůli rovnováze tekutin. Doporučená denní dávka dospělého člověka je 5 až 6 g kuchyňské soli, což je asi jedna čajová lžička," uvádí odborný server www.kardiochirurgie.cz.

Na co si dát pozor • Reklama – "low salted" nebo "salt free" zdaleka neznamená, že potraviny sůl, potažmo sodík neobsahují. Pečlivě si přečtěte etiketu a najděte si skutečné množství tohoto prvku. • Skrytý sodík – při studování složení potravin nehledejte pouze slova sůl a sodík, ale též natrium či sodium. • Léky – některé prostředky na bolest mohou obsahovat i sodík, proto se podívejte na složení. • Restaurace – jídlo v restauracích obsahuje mnohem více soli, než je vhodné. Vynechávejte polévky a z jídelních lístků vybírejte spíše ryby a zeleninu. • Rychlé občerstvení – veškerá nabídka mívá obrovský obsah soli. Zdroj: uLékaře.cz

Lidé s vysokým krevním tlakem, chronickým onemocněním ledvin, cukrovkou, senioři, ale i lidé ve středním věku (starší čtyřiceti let), nebo černoši (jejichž organismus je na sodík citlivější) by potom měli množství zkonzumovaného sodíku snížit na 1 500 mg za den.

Většina z nás však tuto optimální dávku překračuje, často až dvojnásobně. Chcete-li příjem soli omezit, zamyslete se nejprve nad svou stravou.

Problematické potraviny

1. Mražená hotová jídla – představují rychlé, pohodlné vaření, ale hlídejte na etiketě, kolik čeho obsahují. Mnohdy může být v jedné porci i polovina celodenní dávky soli.

2. Cereálie – člověka by nenapadlo, že právě tento výrobek obsahuje velké množství sodíku, ale je to tak. Existují i cereálie s jeho nízkým obsahem, dejte raději přednost těm.

3. Zeleninové šťávy – jsou zdravé, ale je nutné hlídat jejich složení, mnohé obsahují nadbytek sodíku.

4. Sterilovaná zelenina – sůl je velmi dobrý konzervant, proto raději dávejte přednost čerstvé zelenině. Pokud přece jen kupujete cokoli v nálevu, existují i varianty bez přidané soli.

5. Polévky – vyvarujte se polévek ze sáčku, raději si uvařte pravou domácí.

6. Marinády a dochucovadla – riziková je především sójová omáčka či kečup. Zkuste sáhnout spíše po citronové šťávě a octu, jídlu dodají zajímavou chuť a sodík neobsahují.

7. Hotové omáčky na těstoviny – představují rychlou variantu obědu nebo večeře, ale kontrolujte etikety a vybírejte varianty s nízkým obsahem soli.

8. Pochoutky – pražené solené arašídy, mandle a další zkuste nahradit nesolenými, chipsy a podobné vynechte úplně.

A kdo by si měl na sůl a sodík dávat pozor ještě více než ostatní? Kromě lidí nemocných již zmiňovaným vysokým krevním tlakem, cukrovkou či onemocněním ledvin by měl být opatrný každý člověk nad 50 let.

Zkuste si celý den zapisovat, co jste snědli a vypili, a potom si spočítejte obsah soli a sodíku. Možná budete překvapeni, o kolik doporučenou denní dávku překračujete, přestože vlastně "moc nesolíte".