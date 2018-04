Stres škodí duši i pokožce

A to bez ohledu na to, zda šlo o ženy žijící ve Francii, Japonsku, Německu, USA nebo Koreji. Výsledkem stresu je kromě dalších zdravotních obtíží také unavená pleť - naši tvář totiž tvoří více než 40 svalů. Pokud jsou v napětí, prohlubují se na pokožce vrásky a rysy dostávají "ostrý" výraz. Ženy s nepříjemným a podmračeným výrazem proto nemusí být zlé, mohou jen prožívat stresové období, které se odráží na jejich pokožce.Stres navíc funguje jako nepříjemný "otesánek". Aby si totiž pokožka mohla zachovat všechny své obranné i životní funkce, spotřebovává mnohem rychleji všechny dostupné živiny. Stopové prvky, minerální soli i vitaminy nezbytné pro dobrý stav pokožky tak mizí jako voda na rozpálené pánvi. Sušší pokožka je ještě sušší, smíšená se stává mastnější a obě dvě pak citlivější - a zcela nečekaně se na nich objevují pupínky a jiné kazy na kráse. Největší úbytek stopových prvků při stresu byl prokázán u hořčíku. "Proto lékaři ve stresových situacích vždy doporučují používat hořčík," vysvětluje Ljuba Loukotová z firmy Beauty World. "V pilulkách je vhodný proti únavě, jako koncentrát z extraktu z mořského planktonu, jenž obsahuje mangan, železo, zinek a minerály včetně vitaminů funguje jako povolený doping pro pokožku. Tento komplex se totiž může dostat až k nervovým zakončením v pokožce, a tak jí rychle vrátit to, oč přišla ve stresových okamžicích."