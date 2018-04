Strach z terorismu narušuje lidskou psychiku

S trýznivými pocity se nyní musejí potýkat také dosud zcela nedotčení lidé. Zvlášť často podle německých lékařů trpí ženy starší 30 let a muži přes 55 roků nespavostí, přecitlivělostí nebo chronickými obavami. Četní pacienti nejsou s to vrátit svůj život do původních kolejí.

Cesta k normalitě je složitá. "Proti strachu se člověk sotva může bránit," soudí Gerhard Roth z Brém, který se specializuje na výzkum mozku. Kvůli útokům v USA, válce v Afghánistánu nebo útokům antraxem se u lidí vyvinul "neurčitý strach ze všeho možného".

Nebezpečí neurolog vidí v tom, že je strach nakažlivý a může sílit. "Když má někdo strach, neustále svůj mozek burcuje a vyhledává ve svém okolí stále nové zdroje obav. Ve výsledku pak má tento člověk strach z každého a ze všeho," soudí Roth.

Přesto si němečtí rodinní lékaři myslí, že většině postižených mohou pomoci. Při lehčích poruchách zmírňuje strach už rozhovor s přáteli. Také pohyb je s to obavy rozptylovat. Ten, komu nepomohou přátelé, ale musí vyhledat psychologa. "Patent na recept neexistuje," tvrdí Gerhard Roth. V každém případě ale radí, aby se lidé nepoddávali tlaku, že už třeba nikdy nikam nepoletí letadlem. To u nich jen posiluje pocit, že jsou bezmocně vydáni cizí moci.