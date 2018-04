Stévie: sladidlo indiánů pomůže diabetikům, na tlak i na hubnutí

Stévie je vytrvalý keř rostoucí v Paraguayi, který byl tradičně používán kmeny Guaraní jako sladidlo i lék. Ve 30. letech francouzští vědci izolovali ze stévie glykosidy, které způsobují její sladkou chuť.

"Sladidla na bázi steviol-glykosidů, které používáme jako sladidlo, jsou směsí více sladkých látek získávaných ze stévie, které mají různou sladivost. Například rebaudiosid C je 50-120x sladší než cukr, zatímco rebaudiosid D 250-450x. Nejvíce je však ve stévii zastoupen steviosid, který je 250-300x sladší než cukr," vysvětluje chemik Vlastimil Dohnal.



Chuť stévie není zcela totožná s cukrem, lze v ní cítit trochu kovové nebo lékořicové pachuti. Z toho důvodu se také kombinuje s jinými sladidly.

Sladidlo i lék

Stévii nazývanou také sladká tráva užívali Jihoameričané i jako lék. Měla by zlepšovat trávení, bojovat proti únavě a touze po alkoholu a tabáku. Žvýkání listů rostliny má pozitivní vliv na chrup a může pomoci se zápachem z úst nebo paradontózou.



"Na základě posledních výzkumů steviol-glykosidy snižují glykémii, hladinu cholesterolu v krvi, zlepšují regeneraci buněk. Mají též protizánětlivé a diuretické účinky, slouží tedy jako prevence vzniku vředů v trávicím traktu. Významným účinkem je i vliv na snížení krevního tlaku," doplňuje Vlastimil Dohnal, jehož firma Bonanza se specializuje na oblast zdravé výživy a poradenství.

Sníží stévie v pití obezitu?

Sladké nápoje se podílí velkou měrou na vzniku a udržení obezity. Může nahrazování cukru glykosidy pomoci v boji s obezitou?

"Pro lidi, kteří nejsou schopni naplnit pitný režim nekalorickými nápoji, optimálně vodou z kohoutku nebo balenou pramenitou vodou, jsou nápoje slazené nekalorickými sladidly velkou výhodou. Samozřejmě je však lepší, když si hubnoucí odvykají chuti na sladké a konzumují potraviny bez přidaného cukru či stévie," radí Iva Málková ze společnosti STOB.

Využívání sladidel při dietě by mohlo vaši snahu o hubnutí spíše hatit. Přesto z porovnání sladidel vychází stévie stále velmi dobře.

Stévie a ostatní sladidla

"Na rozdíl od aspartamu a cukru konzumace stévie vede ke snížení hladiny inzulinu v krvi. Díky tomu může být stévie efektivnější při regulaci příjmu potravy a dosažení pocitu nasycení. První testy ukázaly, že při slazení stévií měli účastníci celkově nižší kalorický příjem než při slazení cukrem," říká Vlastimil Dohnal.



Energetická hodnota stévie je nulová, což přináší výhodu zejména oproti přírodním sladidlům na bázi sacharidů (fruktóza, glukóza a glukózo-fruktózový sirup), které přinášejí značný energetický příjem. Stévii mohou konzumovat (na rozdíl od aspartamu) i osoby trpící fenylketonurií.

Možná vás napadá, jak je vlastně možné, že se stévie masově šíří až dnes, když ji vědci znají tak dlouho. "Stévie byla dlouho podezírána z nežádoucích účinků na reprodukční systém a vývoj dětí, byla však provedena řada toxikologických studií a žádné z těchto účinků nebylo prokázáno. Rovněž nebyly pozorovány ani žádné alergické reakce," shrnuje Iva Málková, jak vědci znovuobjevují znalosti jihoamerických indiánů.



Stévie konečně dorazila do Evropy

Negativní kampaň proti stévii sledovala zřejmě ekonomické zájmy. V roce 2011 byly nakonec steviol-glykosidy schváleny jako bezpečné v množství do 4 mg/kg tělesné hmotnosti a den. V obchodech tak narazíte i na sladidla na bázi stévie. Nikoliv ale na sušené listy rostliny.

"Sušené části rostliny povoleny nejsou, ty by musely být schvalovány jako potravina nového typu. Přitom sušené části stévie mají antimikrobiální a antioxidační účinky. Obsahují celou řadu důležitých minerálních látek," upozorňuje Vlastimil Dohnal.

Nic vám ale nebrání v tom, abyste si stévii koupili v zahradnictví či květinářství (dá se sehnat do sta korun). Umístěte ji k oknu a dobře zalévejte. Lístky můžete sklízet postupně nebo najednou, po sušení vám zbude přibližně půl kila.



Několik čerstvých lístků si můžete přidat do čaje na oslazení. Další využití záleží hlavně na vaší chuti a fantazii. Některým totiž vadí její kovová pachuť, takže by si ji třeba do kávy nepřidali. Ostatně to stévii také brání v dalším využití například v jogurtových výrobcích.