Šťastně zamilované ženy přibírají. Jak se tomu vyhnout?

Hodina sexu spálí tolik energie, kolik je v jedné čokoládě. Ale to nemluvíme o dekorativním povalování pod prostěradlem a hlubokých hovorech o budoucnosti vztahu. Mluvíme o hodinové makačce, kvůli které sousedi odcházejí do kina a na stěně za postelí praská omítka. Tolik tedy k pověře, že zamilovaní lidé hubnou, protože se nasytí láskou a zbytek spálí v posteli.



Ve skutečnosti trávíme začátek vztahu jídlem (večeře, pouťové dobroty, sladké dárky, druhá večeře, to jsem uvařila pro tebe, to jsem ti koupil, třetí večeře...), a pokud jde o sex, je-li hodina špičkového výkonu jedna čokoláda, nesměli byste z postele vylézt několik měsíců.



Kila navíc získaná v čerstvé zamilovanosti ale mají svou zvláštnost. Jsou nabraná společně, za příjemných okolností a kupodivu nevadí ani těm, kteří se jinak hlídají jako ostříži.



Šťastná žena se sama sobě líbí

Tvrzení, že ženy spokojené ve vztahu jsou také spokojené s tím, jak vypadají, už není jen teorie, ale výsledek psychologického průzkumu. Postgraduantka z estonského Tallinnu Sabina Vatterová ho připravila jako svůj příspěvek na loňský kongres Britské psychologické společnosti v Yorku. "Spojení mezi spokojeností s partnerem a spokojeností s vlastním tělem je velmi silné a funguje oboustranně," říká autorka studie na 250 ženách.



Mladá psycholožka se zaměřila na ženy mezi 20 a 45 lety, které žily v trvalém vztahu. Jednasedmdesát procent jich s partnerem jen bydlelo, devětadvacet procent bylo vdaných. V anketě, která byla podkladem výzkumu, se jich autorka ptala na spokojenost se vztahem, se sexuálním životem, s tím, jak vypadají, a s mírou vlastního sebevědomí. Ženy, které byly nejkritičtější ke svým tělům, byly ty, které se cítily ve vztahu nešťastné.



"Měly nízké sebevědomí a stěžovaly si i na sex," uvedla na kongresu Sabina Vatterová. "Abyste byli s někým šťastní, musíte být spokojení i se svým tělem a cítit se v něm příjemně. Ženy, které se nemají rády, nemůžou být spokojené ani s partnerem."



Za sebou to jde asi takhle: jsme samy, staráme se o sebe, hubneme, cvičíme, líbíme se samy sobě, na to sbalíme partnera, ve spokojeném vztahu začneme mírně nabírat, ale nevadí nám to, protože jsme šťastné.



Možné konce jsou dva. Úpravou životosprávy zastavíme partnerskou proměnu v Méďu Béďu a jeho Cindy, anebo tloustneme dál, začneme se nesnášet, tím pádem budeme méně spokojené i se svým vztahem a v nejhorším to skončí rozchodem.

Po rozchodu zhubneme, cvičíme, zase jsme se sebou spokojené a sbalíme partnera... Pokud nechcete tenhle kolotoč roztáčet donekonečna, vystopujte zdroj partnerského tloustnutí a zneškodněte ho po pár prvních kilech.



Jíte v restauracích

Venku člověk vždycky sní na posezení víc než doma, protože jeho porce určují restauratéři, pro které není žádný talíř dost velký. A navíc máte po ruce výběr dezertů a víno a ještě víc vína a tak dále.

Radíme: Vařte si doma. Máte pod kontrolou množství i suroviny.



Trávíte dny v posteli

O hubnutí pomocí sexu už jsme mluvili na začátku a na tuhle moderní pohádku rovnou zapomeňte. Funguje možná jen na lidi, kteří jsou pohybově velmi nadaní a jídlu moc nedají. Ti ale zase nemívají problémy s váhou ani ve spokojeném vztahu a tenhle článek nečtou, protože právě venku běží svůj pátý kilometr a těší se, jak si pak dají mrkvový džus. Většinu dní, které proválí standardní čerstvě zamilovaný pár v posteli, netvoří gymnastický výkon, ale ležení, mluvení a koukání na televizi. A jídlo.



Radíme: Neopouštějte své svobodné návyky. Choďte cvičit nebo hrát volejbal stejně často jako před seznámením s tím jediným pravým. Ono vám v té posteli nic neuteče a aspoň se tak brzy neokoukáte.



Trávíte večery na gauči

Kdo někdy prožil večer venku s čerstvě zamilovaným párem, ví, že je to utrpení. Hrdličky si špitají, mluví v kódech, chichotají se svým soukromým vtipům a co chvíli propadnou dojmu, že jsou neviditelní. Z pohledu hrdliček jsme my ostatní otravní nevtipní moralisti, kteří nechápou romantiku písně, jež právě hraje, a nejsou ochotni přihlížet velké části jejich předehry. Nakonec tedy hrdličky tráví večery doma, kde mohou cukrovat bez vyrušování. Čím? Jídlem, čtením, jídlem, sexem, jídlem a průběžným vzájemným ujišťováním, že takové souznění ještě nikdy s nikým nezažili.

Radíme: Po pětadvacítce už nemáte nárok chovat se mezi kamarády jako praštěný Romeo s Julií, ani kdyby vám hormony tančily v mozku lambadu. Ovládejte se a udržujte vztahy s kamarády, choďte na výlety, jezděte na chalupy. Gauče si v důchodu užijete až až. Samozřejmě společně.



Jíte to, co on, a stejné množství

Tohle je pro ženy velké nebezpečí. Začne to ve chvíli, kdy v rámci obluzování před nějakým chlapem zavrhnete salát (protože vy přece nejste nějaká praštěná modelka) a furiantsky si objednáte kilový steak a hranolky. Potenciální partner zaroseným zrakem sleduje, jak požitkářsky dlabete, a samozřejmě doufá, že se stejnou vášní přistupujete ke všem stránkám života.



Pak už jste spolu a navzájem si vaříte, a když nandavá na talíř on, dostanete stejnou porci. Vždyť vy jste jeho fantastická ženská, která nepotřebuje jíst k večeři půlku mrkve. A řízek klidně spláchne plzničkou. Navíc se do vaší ledničky nastěhují jeho oblíbené potraviny a muži všeobecně tíhnou k tučným a těžkým jídlům, která oni lépe zmetabolizují. Takže se z bohatýrského stravování stane norma a vy máte problém. Navíc podepřený nočními dezerty (sladkému vše sladké) a kila štěstí se začínají vršit.

Radíme: Nepředstírejte, že svoji postavu máte zadarmo, pokud to tak není. Jezte tak, jak jste zvyklá a jak potřebujete, abyste se cítila dobře. Když se vám naopak podaří trochu poženštit jeho jídelníček (tedy přidat do něj věci, které mají barvu, vitaminy a křupou, přestože to nejsou škvarky), bude vám partner vděčný. V jednom kuse mlít o dietách a vzdychat nad tofu, že máte hlad, je protivné, ale předstírat naprostý opak, tím škodíte sobě, ale i vašemu vztahu.



Naši váhu v životě ovlivňují všechny okolnosti (narození dítěte, konec s kouřením, nemoci atd.), ale když můžete jednu z příčin ovlivnit, tak proč se zbytečně trápit v těle, které máte postupem času méně a méně rádi? Navíc, kila štěstí jsou také signálem "Mám tě jistého a nemusím se snažit". Což se nevyplácí.