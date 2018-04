Jak by hubli vědci: k snídani vejce a před jídlem vodu

S blížící se plavkovou sezonou se většina lidí snaží zbavit přebytečných kilogramů. Ze všech stran se valí „zaručené“ návody, jak zhubnout v co nejkratší době, jak se zbavit břicha či si vymodelovat zadek.



Účinnost, bezpečnost a trvanlivost naprosté většiny diet je hodně sporná a odborníci na výživu zdůrazňují, že pravidelný pohyb a vyvážený jídelníček nemůže žádná dieta nikdy nahradit.

Ideálním hubnutím se také zabývají vědecké týmy na celém světě a vědci se předhánějí v představování nejúčinnějších, nejrychlejších a nejefektivnějších strategií, které vám přihrají dokonalou postavu. Víte, jak by hubli vědci?

Vajíčka k snídani

Začněme se snídaní. Podle vědců je ideální, pokud svůj den zahájíte snídaní s vysokým obsahem proteinů, jako jsou například vajíčka. Podle výzkumu, který byl publikován v International Journal of Obesity, je nejlepší, když si dáte ke snídani dvě vajíčka. Potom budete nejen rychleji hubnout, ale budete mít také mnohem víc energie.

Ve srovnání s lidmi, kteří snídali koblihy, zhubli ti, kteří si dávali ke snídani vajíčka, v průměru o pětašedesát procent více. Disponovali také mnohem větším množstvím energie.

Půl litru vody před jídlem

Přímo zázračným pomocníkem při hubnutí se ukázala být obyčejná voda. Výzkum z loňského roku zjistil, že stačí, když si dáte půl litru čisté vody před jídlem, a vaše kila se budou rozplývat mnohem rychleji.

Zmiňovaný experiment trval dvanáct týdnů, během nichž vědci požádali jednu skupinu respondentů, aby před každým jídlem vypila půl litru vody, zatímco druhá skupina svůj pitný režim nijak nezměnila.

Ve finále se zjistilo, že ti, kteří se soustředili na svůj pitný režim, zhubli za dvanáct týdnů v průměru o půldruhého kila víc, aniž by jakkoli změnili svůj pohybový režim nebo stravovací návyky.

Zelený čaj

Pro ty, kteří chtějí zhubnout, se obvykle doporučuje popíjení zeleného čaje. Jenže zrovna tato strategie má drobný háček. Odborníci upozorňují na to, že abyste na svých tukových zásobách reálně pocítili efekt zeleného čaje, museli byste ho denně vypít sedm hrnků.

Nicméně pokud se ho donutíte denně vypít takové množství a zkombinujete ho s kardio aktivitou, budou se vaše tuky spalovat mnohem rychleji.

Menší talíře

Dalším trikem, který vědci při hubnutí vřele doporučují, jsou menší talíře. Při výzkumu z loňského roku se ukázalo, že pokud si jídlo nandáte na menší talíře, vystačíte si s menšími porcemi a významně se sníží váš kalorický příjem. Autoři výzkumu uvádějí dokonce třicetiprocentní snížení.

Nicméně tento efekt funguje údajně pouze v případě, že si jídlo na talíř nandaváte sami.

Zapisování jídla

Když už jste se do hubnutí pustili, váš úbytek váhy bude mnohem větší, pokud si budete zapisovat všechno, co za den vložíte do úst.

V rámci dlouhodobého a rozsáhlého výzkumu zhubli ti respondenti, kteří si zapisovali svůj jídelníček, dvakrát více než ostatní.

Správný spánek

Nicméně odborníci upozorňují na to, že jednou z nejzásadnějších (a bohužel také nejpodceňovanějších) věcí při hubnutí je spánek. Se spánkem kratším než šest a půl hodin a delším než osm a půl hodiny je spojeno výrazně vyšší množství tělesného tuku.

To samé platí pro nekvalitní a přerušovaný spánek. Pokud si nedáte do pořádku svůj spánkový režim, pravděpodobnost, že skutečně zhubnete, dramaticky klesá. A hned po probuzení si stoupněte na váhu, protože ti lidé, kteří se pravidelně váží, hubnou víc.