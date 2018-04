Naučte se správné držení těla, zbavíte se bolesti zad

Rozhýbejte se Pohyb je nezbytný pro zdravý životní styl. Najděte si na Raketa.cz vyhovující fitness program sestavený trenérem a dostaňte se opět do formy.

Asi každý z nás se občas nachytá, že dělá některý z nezdravých zlozvyků. Například se hrbíme před počítačem, přenášíme váhu pouze na jednu stranu těla, překřížíme nohy při pohodlném sezení nebo přetížíme jednu stranu těla z toho důvodu, že máme televizi nebo počítač na jedné straně. To všechno může v budoucnu způsobovat problémy se zády.

"Ze začátku jde o to, že naše svaly se dostávají do nerovnováhy. To znamená, že svaly, které mají tendenci spíše ke zkrácení, se dále zkracují. Toto jde ještě lehce ovlivnit vyrovnávacím cvičením a strečinkem," říká Jiří Kalina, zakladatel a lektor Yoda Institutu, kde školí budoucí fitness trenéry.

Špatné držení ničí i klouby

A upozorňuje, že postupem času se ale dostávají naše klouby do nesprávného postavení, což vede k přeměně jejich struktury a rychlejší degeneraci. To už je pak nevratná záležitost.

I proto je důležité pravidelně cvičit a také se naučit správnému držení těla. "Chce to si zafixovat správné polohy, které co nejméně zatěžují pohybový aparát. S jejich nácvikem vám pomůže zkušený trenér nebo fyzioterapeut," vysvětluje Kalina.

Ze začátku to není nic jednoduchého a vyžaduje to poněkud větší soustředění. "Musíte myslet na aktivní zapojení ochabujících svalů do základních pozic, jako je sezení nebo stoj. Mozek si pak tyto tzv. pohybové vzorce začne nahrávat v jejich správném stereotypu a držení těla se bude postupně zlepšovat," dodal cvičitel Jiří Kalina.