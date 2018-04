Správná léčba pomůže epileptikům od záchvatů

Až 80 procent pacientů nyní může při správné léčbě žít bez záchvatů v podstatě plnohodnotný život jen s malými omezeními. Novinářům to řekla Jana Zárubová z neurologické kliniky Thomayerovy nemocnice.

Nejdůležitější je zvolit léčbu šitou na míru. Například jiné léky potřebují mladé ženy, které by v budoucnu chtěly otěhotnět, a jiné senioři, kteří mají řadu dalších nemocí.

V současné době je na českém trhu šestnáct antiepileptik pro farmakologickou léčbu. Jsou mezi nimi i nejmodernější, velmi účinné léky. Uchrání pacienta od řady možných komplikací, jako je poškození jater, odvápnění kostí a poruchy krvetvorby při dlouhodobém podávání.

Takový postup je v konečném efektu výhodnější i pro pojišťovny. Většina pacientů si musí na léky připlácet, protože není možné všem podávat jeden lék, který je plně hrazený.

Kromě podávání léků existuje pro některé pacienty naděje v podobě chirurgického zákroku, při němž je odstraněna část mozku, kde jsou buňky vyvolávající epileptické záchvaty.

Některým nemocným je možné zavést do podpaží takzvaný vagový stimulátor, který v pravidelných intervalech stimuluje mozek, aby sám vyplavoval látky působící proti záchvatům.

Jak vypadá záchvat

Podle Zárubové je známo 40 druhů epilepsie. Při chronické formě nemoci se záchvaty opakují. Někdy může být záchvat vyvolán ojediněle za nějakých výjimečných okolností, jako jsou úraz, nedostatek spánku nebo i bouřlivý večírek.

Záchvat může být také prvním příznakem jiných onemocnění mozku, jako například zánětu mozku či cévní mozkové příhody.

Příznaků záchvatu je celá řada. Většina lidí zná velký epileptický záchvat - bezvědomí, pád, křeče a slinění.

"Takzvané malé záchvaty mohou vypadat i jako náhlé přerušení činnosti. Člověk třeba zůstane stát a divně se kouká. Když na něj budete mluvit, nebude reagovat. Po pár vteřinách může znovu pokračovat v rozhovoru, ale na tu chvilku si třeba nepamatuje," řekla Zárubová.

"Mohou vypadat také tak, že člověka brní polovina těla nebo má záškuby na polovině těla. Někdy má jen divné pocity, že něco už prožil, slyšel nebo viděl," vysvětlila lékařka.

Odborník musí odlišit, zda se jedná o epileptický záchvat nebo o fyziologickou reakci například unaveného těla, dodala.

Přesto, že většina nemocných má jen malé zdravotní problémy, setkávají se ve svém životě s řadou omezení, která jsou důsledkem přežívajících mýtů. Například mnohdy jen těžko hledají práci.